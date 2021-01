Zwei Promillefahrten in einer Nacht

Herborner Polizisten haben eine Breitscheiderin in einer Nacht zweimal mit Alkohol am Steuer erwischt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

HERBORN - Gleich zweimal haben Herborner Polizisten am Mittwochabend eine 56-jährige VW-Fahrerin erwischt. Um 22.45 Uhr kam den Ordnungshütern auf der Bundesstraße 255 im derzeitigen Baustellenbereich, in Höhe der Abfahrt Hörbach, ein VW Tiguan auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Polizisten hielten die VW-Fahrerin an.

Den Beamten drang starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,33 Promille. Die 56-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort nahm ein hinzugezogener Arzt der Frau Blut ab. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Ordnungshüter sicher. Anschließend durfte die 56-Jährige die Wache verlassen. Um 1.42 Uhr kam den Polizisten der VW der Breitscheiderin auf der Kreisstraße 69 in der Gemarkung Erdbach erneut entgegen. Die Ordnungshüter wendeten und beabsichtigten, den VW Tiguan erneut zu kontrollieren. Die Fahrerin versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen.

In Medenbach gelang es den Polizisten, das Auto zu stoppen. Am Steuer saß die 56-jährige Breitscheiderin. Offenbar hatte die Frau einen Zweitschlüssel geholt und damit das Fahrzeug gestartet. Diesmal brachte es der Atemalkoholwert immer noch auf 1,26 Promille. Es folgte eine zweite Blutentnahme auf der Herborner Wache.