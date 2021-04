Zwei Verletzte bei Unfall auf der B277

Foto: Martin Heller

HERBORN - Zwei Leichtverletzte und 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der B277, unweit der A45-Abfahrt Herborn-Süd, ereignet hat. Die Bundesstraße war von etwa 17.30 bis 18.30 Uhr voll gesperrt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 72-jährige Unfallverursacher von der Autobahn auf die Bundesstraße in Richtung Merkenbach abgefahren. Beim Auffahren auf die B277 touchierte er den Pkw eines 21-Jährigen, der daraufhin ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf Nachfrage auf rund 18.000 Euro. Die Schäden an der Leitplanke sind bislang nicht ermittelt.