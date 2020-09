Zwei Verletzte nach Unfall in Herborn

Die Alsbachkreuzung in Herborn: Hier sind am Mittwoch zwei Auto aufeinandergeprallt. Archivfoto: Jörg Weirich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Zwei Verletzte und zwei demolierte Autos - das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochvormittag auf der Alsbachkreuzung in Herborn.

Gegen 9.20 Uhr bog die 56-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza von der Bundesstraße B 277 aus Richtung Burg kommend nach links in Richtung Alsbach ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Ampel für die Herbornerin Grünlicht zeigte und der von Sinn herannahende 49-jährige Fahrer eines Audis trotz Rotlichts in die Kreuzung hineinfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ibiza gegen einen Ampelmast. Beide Unfallbeteiligten wurden durch einen Notarzt und Rettungswagenbesatzungen versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden kann noch nicht beziffert werden.