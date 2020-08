Zwei Verletzte und Totalschaden

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Herborn (red). Zwei Leichtverletzte, für rund 3400 Euro verbeultes Blech und ein wirtschaftlicher Totalschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 13.20 Uhr auf der Professor-Sell-Straße in Herborn. Als er vom Parkplatz neben der Straße kam und in Richtung Obertorbrücke abbog, übersah der 86-jährige Fahrer eines Ford einen Chevrolet, der auf der Professor-Sell-Straße in Richtung Obertorkreisel fuhr. Die Autos stießen zusammen, wobei sich die 24-jährige Fahrerin und die Beifahrerin des Chevrolet leicht verletzten.

An diesem entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Das Fahrzeug hat damit laut der Herborner Polizei nur noch Schrottwert. Den Schaden an Kotflügel und Stoßfänger an der linken Fahrzeugfront des Fords schätzten die Beamten auf rund 1400 Euro.