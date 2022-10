Zwischen Burg und Uckersdorf rollen die Maschinen

Noch sind auf der gesperrten Strecke zwischen Uckersdorf und Burg (hier der Blick aus Richtung Burg) keine Baufahrzeuge angerückt. Das soll sich am Montag ändern. Foto: Tanja Eckel

HERBORN-UCKERSDORF/-BURG - Ruhig ist es momentan auf der Baustelle zwischen Uckersdorf und Burg: Zwar ist die Landstraße in diesem Bereich bereits seit knapp zwei Wochen gesperrt, doch viel zu sehen gibt es noch nicht. Das soll sich ändern: Am Montag, 10. Oktober, soll die Asphaltfräse anrollen.

Die Straße zwischen den beiden Herborner Stadtteilen muss grundhaft saniert werden und zwar unter Vollsperrung. Die Arbeiten waren bereits Ende September gestartet. Direkt sichtbar waren sie bisher allerdings noch nicht: Noch sind keine Baumaschinen im Einsatz.

Vorgeschriebene Untersuchungen im Vorfeld

Gearbeitet wurde dennoch: Auf dem etwa einen Kilometer langen Stück bis zum Abzweig nach Donsbach sind zunächst die Leitplanken entfernt worden, bevor anschließend vorgeschriebene Untersuchungen stattfanden: Routinemäßig muss laut Hessen Mobil zunächst geprüft werden, ob im Untergrund möglicherweise noch Kampfmittel lagern. Da diese Vorarbeiten eingeplant gewesen seien, liege man weiter im Zeitplan, heißt es seitens der Behörde.

Nach Auswertung der Untersuchungen können nun am Montag die ersten Baumaschinen anrollen.

Die L3042 zwischen Uckerdorf und Burg wird in zwei Abschnitten saniert. Zwei Abschnitte deshalb, damit eine Anbindung der Kreisstraße K39 aus Richtung Donsbach gewährleistet bleibt. Der erste Bauabschnitt beginnt in Uckersdorf am Ortsausgang. Er endet dort, wo die Landesstraße auf die Kreisstraße K39 trifft, die wiederum nach Donsbach führt. Bis voraussichtlich Mitte Dezember soll dieser Abschnitt beendet sein.

Die zweite Bauphase ist erst nach einer Winterpause im Frühjahr kommenden Jahres vorgesehen. Der Bereich beginnt ab dem Punkt, an dem die L3042 und die K39 aufeinandertreffen, bis etwa 250 Meter in Richtung Burg. Die Baukosten der Sanierung in Höhe von rund 670.000 Euro trägt das Land Hessen.

Während der Zeit der Vollsperrung müssen Verkehrsteilnehmer längere Wege in Kauf nehmen: Wer beispielsweise von Burg aus nach Uckersdorf will, muss über Herborn und die Bundesstraße 277 bis zum Abzweig nach Amdorf fahren. Von dort aus geht es dann über den "Amdorfer Stich" nach Uckersdorf.