1.000 Menschen feiern Vielfalt im Lahn-Dill-Kreis

Bei der "interkulturellen Brücke" musizieren, tanzen, essen und sprechen Menschen verschiedener Herkunft miteinander und feiern so die Interkulturalität im Lahn-Dill-Kreis. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Die Gesellschaft im Lahn-Dill-Kreis lebt von "Interkulturalität": Menschen aus 130 verschiedenen Nationen nennen das Kreisgebiet ihr Zuhause. Um das gemeinsame Miteinander zu feiern, richtet das "Vielfaltszentrum - Wir im Lahn-Dill-Kreis" jedes Jahr die Interkulturelle Woche im Lahn-Dill-Kreis aus. Auch in diesem Jahr war die Aktion unter dem Motto "#offengeht!" ein Erfolg: Weit über 1000 Menschen besuchten die Veranstaltungen.

Sie haben gemeinsam gekocht, gesungen, Sport getrieben, sich ausgetauscht, vorgelesen und vieles mehr. Die 31 verschiedenen Veranstaltungen sprachen nicht nur Menschen unabhängig von Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht oder anderen Merkmalen an, sondern spiegelten auch die Vielfalt in der Gesellschaft wider.

Vor allem die Ukraine-Krise war ein wiederkehrendes Thema. So spielten ukrainische Musiker ein klassisches Konzert im Musiksaal der Musikschule Wetzlar. Auch "Die Interkulturelle Brücke" begeisterte. Bei gutem Wetter haben Jung und Alt in der Colchesteranlage in Wetzlar gemeinsam Tänze aus verschiedenen Kulturen gelernt und mitgebrachte Speisen geteilt.