101.087 Euro für den Klimaschutz im Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Die EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH (EKM) fördert in diesem Jahr weitere Projekte zum Klimaschutz im Lahn-Dill-Kreis mit insgesamt 101.087 Euro. Das berichtet sie in einer Pressemitteilung. Entsprechende Förderanträge habe der EKM-Regionalausschuss Süd in seiner Sitzung in Dillenburg bewilligt.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Gemeinde Breitscheid wird mit 43.451 Euro gefördert. Die Gemeinde Ehringshausen erhält für die Umrüstung der Schwimmhallenbeleuchtung auf LED 26.496 Euro. Die Stadt Solms freut sich über 7758 Euro für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der Stadtverwaltung. Die Stadt Leun erhält eine Förderung von 3382 Euro für die Umstellung von alten Deckenleuchten auf LED-Leuchtmittel.

Neben den kommunalen Anträgen wurden vier private Anträge mit einem Volumen von 20.000 Euro bewilligt. Je 5000 Euro erhalten Sportvereine in Dillenburg, Eschenburg und Siegbach für die Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung ihrer Sportplätze auf LED.

Die EKM unterstützt nach eigenen Angaben unter Federführung der Kommunen konkrete Projekte der Allgemeinheit, die für einen wirksamen Klimaschutz in den Städten und Gemeinden der Region sorgen.