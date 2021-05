1,28 Millionen Euro gegen Gammel am Orangenhaus

Die Orangerie im Hofgarten wurde auf Anweisung und unter Obhut des Fürsten Wilhelm von Nassau-Dillenburg (Bild) und seiner Ehefrau Dorothea Johanna errichtet und der "göttlichen Pomona, der Göttin der Baumfrüchte", geweiht.

An den europäischen Fürstenhöfen war in der Renaissance das Sammeln von Orangen- und anderen Zitrusbäumen sowie von weiteren exotischen Bäumen in Mode gekommen. Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die in Kübeln gepflanzten, frostanfälligen Bäume in beheizbaren und mit großen Fenstern versehenen Gebäuden untergebracht, die man Orangerie nannte.

Das Baudatum der Orangerie des 1760 zerstörten Dillenburger Schlosses ist erst seit rund 30 Jahren bekannt, weil damals bei Arbeiten im Vorraum des Gebäudes eine Marmortafel gefunden wurde. Auf dieser Tafel findet sich in Form eines Chronogramms und gleich mehrmals "verschlüsselt" die Zahl 1716.