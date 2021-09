210 000 sind im Lahn-Dill-Kreis zur Wahl aufgerufen

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Die Wähler entscheiden am Sonntag über den neuen Bundestag. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Wahlkreis Lahn-Dill sind rund 210 000 Bürger zur Wahl aufgerufen. Sie entscheiden auch, wer ihr direkt gewählter Volksvertreter wird.

Vor vier Jahren hatte Hans-Jürgen Irmer (CDU) das Direktmandat im Wahlkreis 172 (Lahn-Dill-Kreis plus die Gemeinden Biebertal und Wettenberg im benachbarten Landkreis Gießen) gewonnen. Er erhielt 38,3 Prozent der Stimmen, SPD-Kandidatin Dagmar Schmidt 29,7 Prozent. Schmidt zog schließlich über die hessische Landesliste ihrer Partei in das Parlament ein. Beide treten auch diesmal an, darüber hinaus weitere acht Direktkandidaten, erstmals seit 41 Jahren kein Bewerber von NPD beziehungsweise Republikanern.

Fragen und Antworten zur Wahl:

Gibt es wieder eine Bekanntgabe der Ergebnisse im Kreishaus in Wetzlar?

Nein. Eine solche Veranstaltung finde wegen der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen nicht statt, teilte die Kreisverwaltung mit.

ERSTSTIMME Mit der Erststimme können die Wähler einen Direktkandidaten bestimmen. Im Wahlkreis 172 (Lahn-Dill-Kreis plus die Gemeinden Biebertal und Wettenberg im Landkreis Gießen) haben sie die Wahl unter folgenden zehn Bewerbern (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel): - Hans-Jürgen Irmer, CDU - Dagmar Schmidt, SPD - Willi Wagner, AfD - Carsten Seelmeyer, FDP - Caroline Krohn, Grüne - Christiane Ohnacker, Linke - Niklas Hartmann, Die Partei - Karsten Stahl, Freie Wähler

- Heiko Schuster, Die Basis - Manuel Hausner, TNT.

Zweitstimme Mit der Zweitstimme können die Wähler für die Landeslisten von Parteien votieren. Sie haben in Hessen die Wahl zwischen 23 Listen (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel); darauf sind auch 15 Kandidaten aus dem Lahn-Dill-Kreis: - CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) - SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) - AfD (Alternative für Deutschland) - FDP (Freie Demokratische Partei) - Grüne (Bündnis '90/Die Grünen) - Die Linke - Tierschutzpartei (Partei Mensch Umwelt Tierschutz) - Die Partei (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative) - Freie Wähler - Piratenpartei Deutschland - NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) - ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei) - V-Partei³ (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer) - MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) - DKP (Deutsche Kommunistische Partei) - Die Basis (Basisdemokratische Partei Deutschland) - Bündnis C (Christen für Deutschland) - Bündnis 21 (Die Pinken/Bündnis 21) - LKR (Liberal-Konservative Reformer) - Die Humanisten (Partei der Humanisten)

Wann rechnet der Kreiswahlleiter mit Ergebnissen?

Die ersten Teil-Ergebnisse aus den Städten und Gemeinden werden etwa ab 18.30 Uhr beim Kreiswahlleiter eintreffen. Mit Blick auf Erfahrungswerte vergangener Bundestagswahlen könne ein vorläufiges Ergebnis für alle Kommunen am Wahlabend gegen 22 Uhr vorliegen.

Wie viele Bürger haben per Briefwahl gestimmt?

Bei der Kommunalwahl im März dieses Jahres hatten im Lahn-Dill-Kreis mehr als die Hälfte der Wähler per Briefwahl abgestimmt. Detaillierte Erkenntnisse zur Bundestagswahl liegen in der Kreisverwaltung nicht vor. Auf eine statistische Abfrage bei den Wahlämtern der Städte und Gemeinden habe man wegen der Belastung durch die Wahlvorbereitung abgesehen. Anhand von Rückmeldungen gehe man aber davon aus, dass die Briefwahl sehr viel stärker in Anspruch genommen werde als bei der vorigen Bundestagswahl.

Wie war das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl 2017 im Lahn-Dill-Kreis?

Erststimmen: Hans-Jürgen Irmer (CDU): 38,3 Prozent; Dagmar Schmidt (SPD): 29,7 Prozent; Willi Wagner (AfD): 11,7 Prozent; Carsten Seelmeyer (FDP): 6,3 Prozent; Thorben Sämann (Grüne): 5,8 Prozent; Tamina Veit (Linke): 4,7 Prozent.

Zweitstimmen: CDU: 33,5 Prozent; SPD: 24,7 Prozent; AfD: 13,7 Prozent; FDP: 9,7 Prozent; Grüne: 7,0 Prozent; Linke: 6,7 Prozent.

Welche Wahlen stehen als nächstes an?

Die nächste Landtagswahl in Hessen ist voraussichtlich im Herbst 2023, die Europawahl im Frühjahr 2024. Im Lahn-Dill-Kreis steht 2024 zudem die Direktwahl des Landrats an.