45.500 Ausländerakten sind nun digitalisiert

Statt voller Aktenschränke ist der Zugriff auf die Daten der Kunden der Ausländerbehörde des Lahn-Dill-Kreises nun digital möglich. Symbolfoto: Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Schnelleres Bearbeiten von Fällen, Anliegen von Kunden direkt am Telefon klären: Die Ausländerbehörde des Lahn-Dill-Kreises hat nahezu alle Ausländerakten digitalisiert. Somit kann jeder Mitarbeitende dort von seinem PC aus darauf zugreifen, egal ob am Standort in Wetzlar oder in Dillenburg. Anliegen könnten so deutlich effizienter bearbeitet werden, erläutert der Kreis in einer Pressemitteilung.

Krieg in der Ukraine hat

die Belastung gesteigert

"Diese Aufgabe neben der täglichen Arbeit sowie der deutlich gestiegenen Belastung durch den Ukraine-Krieg zu bewältigen, war eine sehr große Herausforderung für mein Team", erklärt Behördenleiterin Anna Katharina Neeb. 45.500 Akten haben die Mitarbeitenden händisch bereinigt und auf ihre Chronologie hin überprüft, bevor ein Dienstleister sie einscannte und im digitalen System zur Verfügung stellte.

Ein kleiner Teil der Akten wird aufgrund verschiedener Besonderheiten in Papierform bleiben. Ende Oktober sollen alle Akten, bei denen es möglich ist, in digitaler Form vorliegen. Nach knapp zwei Jahren ist das Projekt damit abgeschlossen. Schon bald sollen auch Terminvereinbarungen sowie das Beantragen von Verpflichtungserklärungen und anderer Aufenthaltserlaubnisse online möglich sein. Bereits jetzt könne die Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzbuches digital angefordert werden, berichtet Behördenleiterin Neeb.