652 Pflege-Beschäftigte im Lahn-Dill-Kreis nicht geimpft

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU) macht in dem von ihm herausgegebenen CDU-Monatsblatt "Wetzlar Kurier" Werbung für Querdenker.

In der aktuellen Ausgabe ist eine Todesanzeige zu sehen. "In stiller und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unseren Berufen im Gesundheitswesen" steht dort, daneben Hinweise auf die Internetseiten von "Wetzlar steht auf" und "Herborn steht auf". Diese Gruppen stecken hinter den Demonstrationen in Wetzlar und Herborn. In ihren Telegram-Kanälen werden auch Desinformationen über Impfungen, Verschwörungsmythen und Gedankengut von Reichsbürgern verbreitet. Dort war auch die Veröffentlichung einer solchen Todesanzeige angekündigt worden.

Irmer sagt dazu: "Ich habe mit Querdenkern nichts zu tun. Die Anzeige ist von Pflegekräften, die ihre Sorge zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum Ausdruck gebracht haben. An dem Inhalt ist nichts auszusetzen."