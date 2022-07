71 Prozent sind im Lahn-Dill-Kreis doppelt geimpft

Zuverlässige Corona-Impfquoten des Robert-Koch-Instituts (RKI) gab es bislang nur aufgeschlüsselt für ganz Deutschland beziehungsweise für die Bundesländer.

Landkreis-Daten und -Quoten konnten bisher nur anhand des Impfortes erhoben werden. Also nach Impfungen bei den Hausärzten und beispielsweise im Lahn-Dill-Kreis im Impfzentrum in Waldgirmes. Allerdings konnten sich dort auch Menschen aus ganz Deutschland impfen lassen. So nutzten viele Menschen aus dem Lahn-Dill-Kreis auch benachbarte Impfzentren in Gießen und Siegen. Das führt zu Ungenauigkeiten bei den Quoten, wenn Impfzahlen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl gesetzt werden.

So erklärt sich laut RKI auch die bislang hohe Impfquote in Bremen, dort hätten sich viele Menschen aus dem Umland impfen lassen. Ähnlich seien die Differenzen in Hamburg und Berlin.

Nun hat das RKI eine Sonderauswertung gemacht. Es hat dazu Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen als Grundlage genommen, aufgeschlüsselt nach Postleitzahlen der ImpflingeDiese Daten basieren also auf dem Wohnort, nicht auf dem Impfort.

Stand der Daten: Ende Dezember 2021; Drittimpfungen sind dabei nicht berücksichtigt. Als grundimmunisiert gilt nach dieser Auswertung, wer erst- und zweitgeimpft ist.