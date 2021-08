Ab Donnerstag: Neue Corona-Regeln für den Lahn-Dill-Kreis

Ein Mitarbeiter führt in einem Corona-Testzentrum einen Corona-Test durch. Symbolfoto: dpa

LAHN-DILL-KREIS - Der Lahn-Dill-Kreis hat den Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 überschritten und damit eine neue Stufe des hessischen Präventions- und Eskalationskonzeptes erreicht. Der Landkreis erlässt, entsprechend den Vorgaben des Landes, eine neue Allgemeinverfügung. Dies teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit.

Die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treten ab Donnerstag, den 2. September, in Kraft und gelten vorerst bis Donnerstag, 16. September, um 24 Uhr.

- Veranstaltungen, Fachmessen und Kulturangebote sowie bei privaten Feiern in geschlossenen Räumen.

- Einlass in Einrichtungen der Behindertenhilfe.

- Einlass in der Innengastronomie.

- Einlass in Spielbanken, Spielhallen und ähnlichen Einrichtungen sowie für die Innenräume von Sportstätten (Fitnessstudios, Hallenbäder oder Sporthallen). Eine Ausnahme bildet hier der Spitzen- und Profisport.

- Übernachtung in Übernachtungsbetrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen - bei Anreise sowie zweimal pro Woche bei längeren Aufenthalten.

- die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen.

Diese bestehenden Regelungen werden nun ergänzt um:

- Auch zum Einlass in Museen, Schlösser, Galerien und Gedenkstätten wird ein Negativ-Nachweis (Test-Nachweis, Impf-Nachweis oder Genesenen-Nachweis) benötigt.

- In Gedrängesituationen, in denen Mindestabstände nicht eingehalten werden können, gilt die generelle Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken.

- Die Teilnehmendenzahl bei Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangebote, wie beispielsweise Theater, Opern, Kinos, Floh-, Spezial-, Trödelmärkte und Konzerte mit mehr als 25 Teilnehmenden beträgt in geschlossenen Räumen 250 Personen, im Freien 500 PersonenEine höhere Besucherzahl kann in Ausnahmefällen durch die zuständige Behörde gestattet werden. Geimpfte oder Genesene werden nicht in die Teilnehmendenzahl eingerechnet.