Aktion: Freie Impfstoffwahl im Lahn-Dill-Kreis

Zwischen dem 2. und 5. Februar können Impfwillige in den Impfambulanzen des Lahn-Dill-Kreises frei zwischen den mRNA-Vakzinen von Biontech und Moderna wählen. Symbolbild: Fredrik von Erichsen/dpa

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Der Lahn-Dill-Kreis bietet allen Bürgerinnen und Bürgern ab zwölf Jahren die freie Wahl des mRNA-Corona-Impfstoffes in den Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn an. Die Aktion läuft zunächst an vier Tagen in dieser Woche, von Mittwoch bis einschließlich Samstag (2. bis 5. Februar).

Impfwillige können demnach frei zwischen den Impfstoffen von Biontech und Moderna wählen. Die Altersbeschränkung wird zur Sonderaktion aufgehoben. Alle Erst- und Zweitimpfungen sowie die Boosterimpfungen können mit beiden Impfstoffen erfolgen.

"Uns steht derzeit wieder mehr Biontech-Impfstoff zur Verfügung, sodass wir die Altersbeschränkung zunächst an den geplanten Aktionstagen aufheben werden", sagt Landrat Wolfgang Schuster. Dazu appelliert er: "Lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich". Der Blick auf die Intensivstationen der Krankenhäuser zeige: "Die Impfung schützt - besonders der dreifache Schutz nach der Boosterimpfung".

Dr. Walter Staaden, medizinischer Leiter der Impfambulanzen des Lahn-Dill-Kreises, ergänzt: "Etliche Beispiele aus der Praxis zeigen, dass eine Kreuzimpfung von zwei mRNA-Impfstoffen die derzeit optimale Lösung ist, da sie die stärkste Immunantwort zur Folge hat. Unsere Immunsysteme können somit im Falle eine Infektion bestmöglich mit dem Virus umgehen."

Die Impfungen in den Impfambulanzen finden nach wie vor ohne Terminvergabe statt. Interessierte können von Montag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in die Ambulanzen kommen. Die Wartezeiten sind derzeit gering.

Die Adressen

Impfambulanz Wetzlar, Herkules Center, 1. Stock, Bahnhofstraße 19, 35576 Wetzlar.

Impfambulanz Herborn, gegenüber Herkules-Baumarkt, Untere Au 8, 35745 Herborn.