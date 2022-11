Arbeitsagentur Wetzlar: Laster zum Beruf machen

Wer sich für einen Job als Berufskraftfahrer interessiert, ist am 10. November in Wetzlar richtig. (© Bundesagentur für Arbeit)

WETZLAR - Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer steht im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in Wetzlars Sophienstraße 19. Jörg Biemer von der Werner-von-Siemens-Schule informiert über das Berufsbild, die Ausbildungsanforderungen und -inhalte sowie den Ausbildungsabschluss sowohl im Güterverkehr als auch in der Personenbeförderung. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Fahrtraining an einem Simulator zu absolvieren.