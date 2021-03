Astrazeneca-Stopp: Weitere Impf-Absagen im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis fallen bis Sonntag alle Impftermine aus, bei denen das Astrazeneca-Präparat verwendet werden sollte. Foto: Matthias Bein/dpa

WETZLAR/DILLENBURG/LAHNAU - Wegen des vorübergehenden Stopps für den Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland fallen weitere Impftermine im Lahn-Dill-Kreis aus.

"Wir haben vom Land Hessen die Information bekommen, dass alle Termine bis Sonntag, also bis zum 21. März, abgesagt werden", sagt Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey. Betroffene werden vom Land kontaktiert. Das Land vergebe Ersatztermine.

Die Absage betrifft auch Menschen, die in den kommenden Tagen ihre Zweitimpfung mit dem Astrazeneca-Präparat erhalten hätten. Auch die Zweitimpfungen werden vorerst ausgesetzt.

Weitere Informationen gibt es wohl am Wochenende

Impftermine, bei denen das Vakzin des Mainzer Unternehmen Biontech/Pfizer eingesetzt wird, seien von den Absagen nicht betroffen. "Das Impfzentrum in Lahnau bleibt weiterhin am Netz und wir impfen dort", sagt Zey. Am Dienstag seien dort 525 Menschen mit dem Biontech/Pfizer-Präparat geimpft worden, am Mittwoch werden es weitere 530 Personen sein. Auch die mobilen Impfteams, die nach wie vor in den Alten- und Pflegeheimen des Kreises unterwegs sind, machen weiter. Sie benutzen den Wirkstoff des US-Unternehmens Moderna.

Astrazeneca-Termine einfach umzubuchen und stattdessen den Impfstoff von Biontech oder Moderna zu nutzen sei nicht möglich. "Die Dosen sind für andere Impfberechtigte verplant."Der vorrätige Astrazeneca-Impfstoff wird weiterhin aufbewahrt. Zey: "Der Impfstoff ist entsprechend gekühlt noch eine Weile haltbar. Also wir werfen nichts weg."

Mit neuen Informationen zum weiteren Vorgehen rechnet der Kreis erst am Wochenende.

Ursächlich für den Astrazeneca-Stopp waren sieben Fälle von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Astrazeneca-Präparat. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Impfung und Thrombose wurde bisher in keinem Fall festgestellt. Astrazeneca hatte Sorgen über die Sicherheit seines Corona-Impfstoffes zurückgewiesen.