Ausbildungsmesse startet Freitag in Herborn

Ähnliches Programm: An 50 Ständen konnten sich die jungen Gäste der Ausbildungs- und Studienmesse der IHK Lahn-Dill in Dautphetal informieren. Am Freitag und Samstag kommt die Messe in die Sporthalle des Johanneum-Gymnasiums nach Herborn. Foto: IHK Lahn-Dill

HERBORN/DILLENBURG/HAIGER - Welche Ausbildungsberufe gibt es vor Ort? Am Freitag und Samstag, 17. und 18. September, stellt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill sie auf der Ausbildungs- und Studienmesse in Herborn vor.

Nach einer erfolgreichen ersten Präsenzmesse am ersten Septemberwochenende in Dautphetal öffnet die Sporthalle des Johanneum-Gymnasiums Ende der Woche die Tore, um den Schulabgängern Wege in die berufliche Karriere bei den heimischen Firmen aufzuzeigen.

Viele Stellen seien offen, sagt IHK-Präsident Flammer

Es präsentiert sich die ganze Bandbreite der wirtschaftlichen Stärke der Region mit rund 50 teilnehmenden Unternehmen aus Industrie und Handwerk, dem Dienstleistungssektor, dem öffentlichen Dienst, dem sozialen und pflegerischen Bereich sowie mit Hochschulen und anderen Bildungsträgern. "Die heimische Wirtschaft ist trotz Corona stark und bietet hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten", sagt IHK-Präsident Eberhard Flammer. "Viele offene Stellen warten auf Bewerber. Wir können jedem, der eine Ausbildung sucht, ein Angebot machen, wir lassen keinen zurück." Denn die Wirtschaft brauche gerade jetzt Nachwuchskräfte.

Wer die eigene Karriere mit einer dualen Ausbildung in den heimischen Betrieben startet, habe die Chance, den perfekten Grundstock für eine vielversprechende Zukunft zu legen. Flammer: "Die duale Ausbildung ist Beschleuniger für den beruflichen Aufstieg. Sie steht nicht ohne Grund am Anfang der ganz großen Karrieren."

Die Messe ist am Freitag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Für diesen Tag haben sich bereits viele Schüler über die Schulen direkt angemeldet. Am Samstag öffnet die Messe von 9.30 bis 15 Uhr ihre Pforten. Für den Besuch der Sporthalle gilt die 3G-Regel, also nur Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zutritt. In der Halle gelten die bekannten AHA-Regeln.

Erste Präsenzmessen

seit Beginn der Pandemie

Für die IHK Lahn-Dill sind es die ersten Ausbildungsmessen in Präsenz seit der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr hatte die Kammer das Messe-Konzept erfolgreich auf ein digitales Angebot, das per Mausklick besucht werden konnte, umgestellt.

Weitere Informationen zur Präsenzmesse in Herborn und dem virtuellen Angebot gibt es unter www.ausbildung-lahndill.de.