Ausgangssperre im Kreis Gießen - zieht der LDK nach?

LAHN-DILL-KREIS - Erneute Ausgangssperre im Kreis Gießen: Wegen der stark steigenden Anzahl an Coronavirus-Infektionen dürfen Bewohner des Kreises ihre Häuser in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr nur aus gewichtigen Gründen verlassen. Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt ab Freitag (2. April) um 0 Uhr.

Am Dienstag hatte die Pressestelle des Landkreises Gießen auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt , dass man sich mit dem Lahn-Dill-Kreis wegen eines einheitlichen Vorgehens abstimme. Das lässt vermuten, dass beide Landkreise ähnliche Einschränkungen vornehmen. Im Gegensatz zum Kreis Gießen hat der Lahn-Dill-Kreis eine Ausgangssperre aber noch nicht offiziell bestätigt. Mit weiteren Informationen wird frühestens am Nachmittag gerechnet.

Die 7-Tage-Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis lag am Dienstag bei 223,3 und damit zum fünften Mal in Folge über der 200er-Marke. Im Kreis Gießen ist das Infektionsgeschehen ähnlich, dort lag die Inzidenz am Dienstag bei 252,3 und überschritt damit ebenfalls zum fünften Mal in Folge den Wert von 200. Im Gegensatz zum Lahn-Dill-Kreis kennen die Bewohner im Landkreis Gießen bereits die Auswirkungen einer nächtlichen Ausgangssperre, die dort zwischen Weihnachten und kurz nach Neujahr galt.

Allgemeinverfügung gilt bis zum 21. April

Im Landkreis Gießen gilt die Allgemeinverfügung bis zum 21. April. Die nächtliche Ausgangssperre kann vorab aufgehoben werden, wenn die landkreisweite Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 200 sinkt.

Eine nächtliche Ausgangssperre kann ein Landkreis verhängen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Das sieht das Präventions- und Eskalationskonzept des Landes Hessen vor.

Damit ist im Landkreis Gießen der Aufenthalt außerhalb von Wohnungen in der Zeit zwischen 21 Uhr bis 5 Uhr nur in Ausnahmegründen gestattet. Ausnahmen sind zum Beispiel berufliche Gründe, die Unterstützung pflege- oder hilfsbedürftiger Angehöriger oder die Versorgung von Tieren.

Neben der Ausgangssperre gibt es in Gießen weitere Einschränkungen. Sport in Sporthallen, Sport- und Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen ist nicht zulässig, Ausnahmen gelten für Spitzen- und Profisport und Schulsport.