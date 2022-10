Ball der Wirtschaft am 5. November in Wetzlar

Wirkt beim nächsten Ball der Wirtschaft am Programm mit: Entertainer Dirk Daniels. Archivfoto: Dirk Daniels

WETZLAR/DILLENBURG - Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill (IHK) sowie die Kreishandwerkerschaft laden nach zwei Jahren Corona-Pause für den 5. November (Samstag) zum Ball der Wirtschaft in die Wetzlarer Stadthalle ein. Er steht unter dem Motto "Swing the Night Away" und richtet sich an alle, die Lust am Tanzen und an der Begegnung mit Menschen aus der Region haben.

Klassische Tanzmusik spielt die "Stan Glogow Band" aus Wiesbaden. Der heimische Musiker Dirk Daniels bringt mit einer Show das Thema "Swing the Night Away" auf die Bühne. Ab Mitternacht öffnet die Late-Lounge mit DJ Ralf Richter.

Außerdem gibt es ein Abendbuffet, eine Cocktailbar und eine Tombola . Innerhalb der Stadt Wetzlar sorgt ein kostenloser Shuttle-Service für eine sichere Heimfahrt.

Karten kann man ab sofort für 69 Euro pro Person inklusive Buffet (ohne Getränke) bei Sylvia Bierwirt unter Telefon 02771-8421715 oder per E-Mail an ball-der-wirtschaft @lahndill.ihk.de reservieren. Der Ball beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.