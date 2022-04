Beim Girls' Day neue Berufe kennenlernen

Beim Girls' Day können Mädchen in für sie eher ungewöhnliche Berufe hineinschnuppern. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Am Donnerstag, 28. April, ist wieder Girls' Day. An diesem Tag können Mädchen ab der fünften Klasse neue Berufe entdecken und ihre individuellen Fähigkeiten und Talente ausprobieren, neu entdecken und vertiefen. Darauf weist der Lahn-Dill-Kreis in einer Pressemitteilung hin.

Nach wie vor wähle mehr als die Hälfte der Mädchen aus nur zehn verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Es lohne sich aber, auch mal über den Tellerrand zu schauen, denn es gebe mehrere Hundert verschiedene Ausbildungsberufe. Die Kreisverwaltung selbst macht wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr keine Angebote zum Girls' Day. Mit dabei ist aber beispielsweise die Handwerkskammer Wiesbaden. Im Arnold-Spruck-Haus in Wetzlar, Dillufer 10, bekommen Schülerinnen Einblick in den Bereich Metallbau. Sie können dort zwischen von 9 und 14 Uhr in der Probierwerkstatt Metall selbst einen Schlüsselanhänger fertigen.

Wer noch kurzfristig einen Platz für den Girls' Day sucht, findet ihn auf www.girls-day.de/Radar.