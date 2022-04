Blaulicht bizarr: Mittelhessische Polizei-Perlen im März

Wir wollen wieder ganz anders auf den Monat zurückblicken: Was waren die kuriosesten Polizei-Meldungen des letzten Monats? Wir haben sie gesammelt und aufbereitet. Montage: Sonneborn-Stahl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wir starten heute mit einer dreisten Mehrfachblockade der Notrufleitung. Besonders frech: Auch ein fingierter Angriff war Teil des Plans eines 50-jährigen Mannes. Doch die Polizei wollte nicht mitspielen.

Null Respekt vor der 110: In der Nacht auf den 3. März meldete sich ein Mann bei der Polizei, da es in der Erbacher Straße "Zum Herrnberg" im Kreis Limburg-Weilburg zu Streitigkeiten gekommen war. Anfangs täuschte er dabei auch einen Angriff auf sich vor, um die Polizei zum akuteren Handeln zu bringen. Nachdem der Mann mehrfach den Notruf gewählt hatte, wurde ihm erklärt, dass die Notrufnummer 110 nicht für solche Fälle da sei. Doch er wählte sie wieder. Die entsandte Streife stellte fest, dass es lediglich zu einem Streit wegen eines nicht ordnungsgemäß geparkten Autos gekommen war. Der 50-Jährige muss sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten.

Dreist hat sich kürzlich auch eine Frau in Herborn verhalten. Als sie erwischt wurde, griff sie sozusagen zur Flasche -oder zu zweien.

Der Whiskey-Reflex: Mit Waren im Wert von rund 500 Euro im Einkaufswagen wollte sich eine Diebin aus dem Supermarkt im Herborner Hüttenweg an der Kasse vorbeischleichen. Die 22-Jährige schob ihren Wagen durch die Obst- und Gemüseabteilung und wollte durch den Eingang entkommen. Einer Kundin fiel dies auf, sie informierte eine Mitarbeiterin des Supermarktes. Beide nahmen nun die Verfolgung der jungen Frau auf. Auf dem Parkplatz ließ die Diebin den Wagen stehen, griff sich zwei Whisky-Flaschen und rannte davon. Die Verfolger stellten sie in der Kaiserstraße. Sie übergab ihnen die Flaschen und ihren Personalausweis und lief dann davon, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Das Strafverfahren wurde dann in ihrer Abwesenheit eröffnet.

Natürlich darf in diesem Monat der prominente Fall des bei Burbach mit einem kaputten Auto umherfahrenden jungen Mannes nicht fehlen. Steigen wir mit dem Video dazu ein, das vor zwei Wochen über Hessen hinaus viral ging:





Endstation Geländer: Nun noch der Hintergrund zum Nachlesen: Die Polizeimeldung startet neutral, bevor es dann skurril wird: "Am 14. März ist es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Carl-Benz-Straße in Burbach gekommen". Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass ein 21-jähriger Fahrer mit seinem VW nach rechts von der Straße abgekommen war und nun halb schwebend mit dem Fahrzeug auf einem Geländer hing. Zeugen gaben an, dass der Fahrer bereits zuvor deutlich auffällig gefahren sei - das legt unser Video ja auch dezent nahe, um es vorsichtig auszudrücken. Der junge Mann konnte zudem kaum normal gehen und schwankte stark. Er sagte, dass er bereits im Bereich eines nahe gelegenen Elektrofachmarktes verunfallt sei. Tatsächlich: Ein Ampelmast in unmittelbarer Nähe des Ladens war stark beschädigt. Zudem stellten die Beamten frische Schäden an einer Bordsteinkante fest. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige unter Drogen- und Medikamenteneinfluss stand. Außerdem besaß der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Doch damit nicht genug. Das Auto war auch noch entstempelt, also von offizieller Seite nicht mehr zugelassen.

Wenige Tage später blamierte sich auch in Gießen ein Verkehrsteilnehmer. Gleich vier Anklagepunkte stehen ihm nun bevor.

Alles an Vergehen mitgenommen, was geht: Ein 39-jähriger Gießener fiel am 22. März nachts mit seinem E-Scooter in der Frankfurter Straße einer Polizeistreife auf. An dem Fahrzeug befand sich ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen. So weit, so gut. Als der Gießener die Streife erblickte, verschwand er allerdings in einer Gaststätte. Die Beamten stellten ihn dort. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 0,19 Promille und sein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Darüber hinaus stammte das abgelaufene Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug. Die Betriebserlaubnis des Rollers war auch erloschen, da er deutlich schneller als die erlaubten 20 Stundenkilometer fuhr. Der 39-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Kennzeichenmissbrauch und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Und der Roller? Den hat die Polizei ihm auch noch weggenommen.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Hessen

Am gleichen Tag sorgte ein Ladendieb in Bad Vilbel für Aufsehen. Aber eher mit seiner spärlich vorhandenen Kleidung und seiner Aggressivität.

In einem Supermarkt in der Friedberger Straße kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Angestellten war kurz zuvor ein 25-jähriger Mann aufgefallen, der das Geschäft lediglich in Unterwäsche betreten hatte. Aus einem Regal nahm er sich Jogginghose und Sweatshirt. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, soll er diesem unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen haben, sodass der 32-jährige Angestellte zu Boden ging. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, kurz darauf in einem nahe gelegenen Lebensmittelmarkt fest. Jetzt befindet er sich im Gefängnis. Für Klamotten dürfte dort gesorgt sein.

Keine Kleidung und keine Manieren. Auch beim nächsten Fall spielen Aggressionen eine Rolle, auch hier wurde zum Glück aber niemand schwerer verletzt. Und alles begann noch harmloser:

Zahlen und eskalieren, bitte: Aufgrund seines aggressiven Verhaltens zunächst in und dann vor einem Restaurant am Limburger Gerhard-Jahn-Platz landete ein 33 Jahre alter Mann am 27. März in der Zelle. Der Mann hatte sich erst über eine seiner Meinung nach zu hohe Getränkerechnung beschwert. Sein Unmut nahm ständig zu und mündete in verbalen Drohungen und Übergriffen auch auf andere Gäste. Das Geschehen verlagerte sich nach draußen und eskalierte. Die Polizei trennte die Kontrahenten, nahm den weiterhin aggressiven Mann fest und veranlasste eine Blutprobe.

Lesen Sie auch: Verschwinden Pommes von der Speisekarte?

Und schon wieder Limburg! Harlem Hessens? Angesichts der folgenden, eher harmlosen Anekdote wohl eher nicht. Merke aber: Nicht zu viele Straftaten auf einmal einplanen!

Das verräterische Etikett: Eine Fußstreife des Polizeipostens Limburg beobachtete m 29. März auf dem Bahnhofsplatz einen Mann, der eine Frau am dortigen Brunnen belästigte, beschimpfte und eine bedrohliche Haltung einnahm. Sofort schritten die Beamten ein und drängten den 54-Jährigen von der Frau weg. Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass der Mann einen Pullover trug, an dem noch ein Sicherheitsetikett vorhanden war. Da der 54-Jährige keine Angaben zur Herkunft des Pullovers machen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Dort konnte ermittelt werden, dass der Pullover kurz zuvor aus einem Modegeschäft im Einkaufszentrum am Bahnhofsplatz entwendet worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle ohne den Pullover wieder verlassen.

Zum Abschluss als Bonus noch eine Perle aus dem Januar. Dabei wurde einem rausschmeißfreudigen Marburger das fotografische Gedächtnis der Polizeibeamten zum Verhängnis.

Einsamer Polterabend: Schon am 16. Januar wurde die Marburger Polizei um 7.50 Uhr informiert, nachdem ein Zeuge das Fliegen von Gegenständen aus einem Fenster einer Dachgeschosswohnung beobachten konnte. Bei der Aktion entstand an einem geparkten schwarzen Pkw durch Treffer ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem tatverdächtigen 33 Jahre alten und offenbar alkoholisierten Mann. Dieser betonte, es sei nicht sein Ding, Sachen aus dem Fenster zu werfen. Die Polizei verließ den Mann mit dem eindeutigen Hinweis auf - wunderschön in der Pressemitteilung formuliert - "die Notwendigkeit zur Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten", sollte es erneut zu Vorfällen kommen. Noch bevor die Polizei das Haus verließ, flogen weitere Gegenstände aus dem Fenster. Die Beamten erkannten dabei Gegenstände, die sie zuvor in der Wohnung sahen. Letztlich landete der immer aggressiver werdende Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Zelle. Ein Alkoholtest zeigte 1,67 Promille an.