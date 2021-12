Blaulicht bizarr: Polizei-Perlen im November

Wir wollen wieder ganz anders auf den Monat zurückblicken: Was waren die kuriosesten Polizei-Meldungen des letzten Monats? Wir haben sie gesammelt und aufbereitet. Montage: Sonneborn-Stahl

MITTELHESSEN - Wir starten unsere Reise mit einer unspektakulären Kontrolle in Dauborn, bei der die Polizei reichlich fündig wurde.

Die unvergessliche Traktorfahrt: Am 2. November kontrolliert eine Motorradstreife der Polizei Limburg in Dauborn einen 37-Jährigen, der mit einem Traktor ohne Kennzeichen unterwegs war - erstes Problem. Der Mann verweist zunächst auf sein 6 km/h Schild am Traktor, weshalb er angeblich kein Kennzeichen bräuchte. Allerdings sprechen die festgestellten gefahrenen 25 km/h gegen seine These. Außerdem - zweites Problem - ist der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und - Problem Nummer drei - der Traktor ist auch nicht versichert. Deshalb: Keine Weiterfahrt und Strafanzeigen gegen Fahrer und auch Halter des Traktors.

Am gleichen Tag fehlte auch in Linden-Leihgestern so einiges. Oder die Jungs vom Sperrmüll waren übermotiviert.

Ey Mann, wo ist mein Sofa? Eine böse Überraschung gab es für einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße in Linden-Leihgestern: Als er am 2. November gegen 21.30 Uhr nach Hause kommt, fehlen plötzlich einige seiner Möbel, darunter eine Couch und eine Matratze. Gegen 19.45 Uhr waren die Gegenstände im Gesamtwert von etwa 300 Euro noch da.

Früher wurden Geschichten wie die folgende mit Meg Ryan und Tom Hanks verfilmt und in der Adventszeit ausgestrahlt. Statt "Schlafos in Seattle" nur hier eher "Hilfreich bei Haiger-Seelbach".

Der eilige Ersthelfer: Nach einem Wildwechsel auf der Landstraße zwischen Haiger-Seelbach und Haiger fährt eine Haigererin am 17. November in den Straßengraben und überschlägt sich mit ihrem Clio. Ein Ersthelfer öffnet mit Gewalt eine Fahrzeugtür und hilft ihr aus dem Auto. Allerdings fährt der Mann weiter und wartet nicht das Eintreffen der Polizei ab. Danach passieren einige Autos die Unfallstelle, ohne anzuhalten und zu helfen. Daher hat sich die junge Frau nun an die Polizei Dillenburg gewandt und möchte sie sich bei ihrem Retter, der wieder in der Dunkelheit verschwand, bedanken.

Okay, die folgende Geschichte hat sich nicht ganz in Mittelhessen zugetragen. Aber sie war zu seltsam, um sie hier auszulassen...

Strip im Gleis: Ein Lokführer informiert am 18. November gegen 16.45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, dass sich im Bahnhof Biebesheim eine männliche Person im Gleisbereich aufhält. Aufgrund dieser Meldung wird der Bahnhof für den Zugverkehr gesperrt. Als eine Streife der Bundespolizei eintrifft, können die Beamten den Mann auf dem Bahnsteig sehen. Als sie ihn ansprechen, reagiert dieser überaus aggressiv und fängt an, sich auszuziehen. Als er dann splitternackt wieder ins Gleis springen will, können ihn die Beamten daran hindern. Da er um sich schlägt, müssen ihm Handfesseln angelegt werden. Mit der Unterstützung von Kollegen der Hessischen Landespolizei kann der Mann dann endlich vom Bahnsteig gebracht werden.

Ja, der Mann wird es vermutlich gewesen sein...

(K)u(h)nfallflucht: In den frühen Morgenstunden des 10. Novembers melden sich Verkehrsteilnehmer von der Landstraße zwischen Volpertshausen und Reiskirchen. Sie haben auf der Fahrbahn Fahrzeugteile entdeckt und sind auf eine offensichtlich verletzte Kuh gestoßen. Unter den Fahrzeugteilen an der Unfallstelle befindet sich auch das Kennzeichen des Unfallwagens. An der Halteranschrift im Schöffengrund treffen Polizisten auf den Unfallfahrer. Der 56-Jährige pustet 1,52 Promille. Der Unfallwagen steht derweil völlig demoliert an der Wohnanschrift des Promillefahrers.

Und wir bleiben im Bereich der Fauna, wechseln aber von Säugetieren zu Reptilien. Und außerdem in die südliche Nachbarschaft.

Ladendieb mit extravagantem Schal: Nicht schlecht staunt eine Streife der Bundespolizei, als sie am Abend des 9. November einen 38-jährigen Mainzer durchsucht, der gegen 21 Uhr aus einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Wiesbaden eine Flasche Wodka entwendet hat. Als der Mainzer seine Jacke auszieht, kommt eine etwa 1,20 Meter lange Schlange zum Vorschein, die sich entspannt um seinen Hals und Schultern geschlungen hat. Erst nachdem er die Schlange, bei der es sich um eine ungiftige Königspython handelt, abgenommen hat, können die Beamten mit der Durchsuchung starten. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wird die von ihm entwendete Wodkaflasche, im Wert von 14 Euro, dem Drogeriemarkt wieder ausgehändigt. Die Schlange darf der Mann nach Rücksprache mit dem Wiesbadener Ordnungsamt behalten.

Na immerhin. Nur mit der Slytherin-Weihnachtsfeier wird es jetzt nichts...ohne Schlange, aber dafür auch gleich mehrfach ohne Führerschein unterwegs war der folgende Protagonist in Gießen.

Dreistigkeit siegt? Nicht immer: Der Fahrer eines Kleinwagens wird am 21. November gegen 7.30 Uhr in der Gießener Bleichstraße durch eine Streife angehalten und überprüft. Dabei stellen die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Die Beamten stellen die Schlüssel des PKW sicher und händigen diesen an den Halter aus. Keine zwei Stunden später entdecken die Beamten den Mann wieder am Steuer des PKW in der Gießener Innenstadt. Anschließend steigt der Mann wieder aus und kommt nach wenigen Minuten wieder. Er steigt wieder in das Auto und fährt los. Dies bedeutet für den Mann die dritte Anzeige. Der Schlüssel ist erneut sichergestellt worden.

Und zum Ende geht man immer durch die Tür. Oder ... nimmt sich ein paar mit?

The Doors auf der Waldbühne in Mittelhessen: Am 24. November entdecken Spaziergänger im Wald zwischen Oberweidbach und Rodenhausen entsorgte Fenster und Türen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter mit einem größeren Transporter oder Anhänger von der Landstraße zwischen Oberweidbach und der "Eisernen Hand" aus nach links auf einen Feldweg in den Wald abbog und nach rund 150 Meter insgesamt elf Türen, sieben Fenster, zwei Rollos sowie eine alte braune Kellertür entsorgte.