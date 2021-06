Caritas bietet Unterstützung bei den Hausaufgaben

Die Caritas will Schülern Unterstützung bei den Hausaufgaben bieten. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Kinder und Jugendliche sind es, die besonders unter den andauernden Folgen der Covid-19-Pandemie leiden: Soziale Kontakte, Freizeitaktivitäten, Präsenzunterricht und Betreuungsangebote finden nur eingeschränkt statt - oder entfallen vollständig.

Der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder hat in der Corona-Zeit viele lokale Hilfsangebote im Lahn-Dill-Kreis für Kinder und Jugendliche gestartet. "Mit dem Spendenprojekt Digitalpaten haben wir auf die Not vieler Familien reagiert, denen während des ersten Lockdowns keine digitalen Endgeräte für das Homeschooling zur Verfügung standen", berichtet Hendrik Clöer, Vorstand des Caritasverbandes.

Alleine die Endgeräte reichten jedoch nicht aus, so Clöer. Aus diesem Grund hat der Caritasverband eine digitale Lernhilfe ins Leben gerufen. Hier werden Schüler dabei unterstützt, Schulstoff nachzuarbeiten, um den Anschluss in der Schule nicht zu verlieren.

An drei Tagen in der Woche werden die Jahrgangsstufen 1 bis 10 von ausgebildeten Übungsleiterinnen und begleitet durch Fachkräfte per Video bei den Hausaufgaben unterstützt. Je nach Alter und Schulfach findet eine individuelle Hilfe statt.

Besonders werden dabei die Kinder in den Blick genommen, die gerade vor dem Übergang in die weiterführende Schule stehen oder erst vor Kurzem nach Deutschland gekommen sind.

"Um entstandene Nachteile auszugleichen, setzen wir auf ein sozial-caritatives Hilfenetzwerk, das jungen Menschen vor Ort schnell und unbürokratisch hilft", berichtet Hendrik Clöer.