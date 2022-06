CDU kritisiert kalte Duschen im Lahn-Dill-Kreis

Die CDU-Fraktion im Kreistag kritisiert die Kreisverwaltung dafür, dass in Sporthallen das warme Wasser abgestellt wird. Symbolfoto: nikkytok

WETZLAR/DILLENBURG - Die CDU-Kreistagsfraktion hat den Beschluss der Kreisregierung, in Schulen und kreiseigenen Turnhallen in den nächsten Wochen warmes Wasser abzustellen, scharf kritisiert. Die CDU will nun einen Antrag im Kreistag einreichen, mit dem Ziel den Beschluss zu korrigieren.

Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer äußerte in einer Pressemitteilung: "Wir lehnen diese Symbolpolitik zu Lasten von Jugendlichen und Ehrenamtlichen entschieden ab." Besonders unverständlich seien Aussagen von Vize-Landrat Roland Esch (FWG), dass die Maßnahmen eher Vereinssportler als Schüler treffen würde.

"Die Ampel-FWG-Koalition hat das Gespür für einen respektvollen Umgang mit den Vereinen im Kreis verloren. Die angestrebten Einsparungen stehen in keinem Verhältnis zu den Einschränkungen die viele Ehrenamtliche nun in Kauf nehmen müssen", so CDU-Kreistagsabgeordneter Jörg Michael Müller. Und Abgeordneter Frank Steinraths erklärte laut Pressemitteilung: "Ausgerechnet bei den von der Pandemie besonders betroffenen Sportvereinen jetzt Kleinstbeträge einsparen zu wollen, ist ein verheerendes Signal für die Vereine im Kreis."

Die Kreisregierung hat in dieser Woche verkündet, dass in den Schulen und kreiseigenen Sporthallen in den nächsten dreieinhalb Monaten, bis zum 18. September, das warme Wasser abgestellt werden soll. Damit soll Energie eingespart werden. Kreis-Umweltdezernent Heinz Schreiber (Grüne) hatte erklärt, dass man damit ein Zeichen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine setzen wolle, Vize-Landrat und Kreis-Schuldezernent Roland Esch (FWG) dagegen, dass man damit Geld sparen wolle, voraussichtlich rund 100 000 Euro.

Esch hatte überdies erklärt, die Duschen in den Turnhallen würden kaum von Schülern genutzt, sondern eher von Vereinssportlern.