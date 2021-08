Corona-Hotliner kehren zurück ins Büro

Andreas Strauch, Geschäftsleitung Service-Reisen Heyne (rechts) empfängt Landrat Wolfgang Schuster (vorne Mitte) sowie Christian Müller, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes (2. von rechts), und Nick Schäfer, Verwaltungsleiter des Kreis-Gesundheitsamtes (3. von rechts), auf dem Gelände des Unternehmens. Die Gäste aus Wetzlar bedanken sich bei dem Team für die Unterstützung im vergangenen halben Jahr an der Corona-Hotline. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Nach sechsmonatiger Zusammenarbeit hat die Service-Reisen Heyne GmbH & Co. KG die Mitarbeit an der Corona-Hotline des Lahn-Dill-Kreises beendet. Die Mitarbeiter gehen nun der ursprünglichen Geschäftstätigkeit in der Reisebranche wieder nach.

"Vielen Dank für Ihr Engagement und vor allem für den äußerst freundlichen Umgang mit unseren Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, ihnen die Unsicherheit rund um das Corona-Virus zu nehmen", sagte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) den Mitarbeitern von Service-Reisen Heyne.

Für die erfolgreiche Eindämmung der Pandemie sei eine gute, effiziente und zeitnahe Information der Bevölkerung sowie die Beantwortung von Bürgeranfragen zum Thema Corona von wesentlicher Bedeutung. Aufgrund der Vielzahl an Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Pandemie zu bewältigen sind, seien die personellen Kapazitäten des Lahn-Dill-Kreises zu Beginn des Jahres, auch und gerade wegen der erneut steigenden Inzidenzzahlen, weitgehend erschöpft gewesen. In der Folge sei es nicht mehr möglich gewesen, den Bürgern im damals gebotenen zeitlichen Rahmen - sieben Tage pro Woche zwischen 7 Uhr und 19 Uhr - eine zufriedenstellende Corona-Hotline anzubieten, an die sie sich bei Fragen rund um das neuartige Corona-Virus wenden konnten.

In diese Zeit fiel eine erste Kontaktaufnahme mit Service-Reisen Heyne aus Gießen, die am 22. Januar 2021 in einen Vertrag über den laufenden Betrieb der Corona-Hotline für den Lahn-Dill-Kreis mündete. Service-Reisen Heyne hatte bereits die Corona-Hotline des Landkreises Gießen übernommen und war aufgrund der eingeschränkten Reisemöglichkeiten auf der Suche nach weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter. "Der Einsatz unserer Mitarbeitenden war umso bemerkenswerter, da er auf freiwilliger Basis im Rahmen der Kurzarbeit erfolgte. Daran ist erkennbar, dass unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten wollen", erklärte Andreas Strauch, Geschäftsleitung Service-Reisen Heyne. Er bedankte sich bei den Beteiligten und der Agentur für Arbeit für die pragmatische Lösung der Beauftragung, die zu dieser Win-Win-Situation geführt habe.

Dienste gern noch länger

in Anspruch genommen

Der Lahn-Dill-Kreis hätte die Dienste gern über den 31. Juli hinaus für einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen, machte Landrat Schuster deutlich. Gleichzeitig bestehe großes Verständnis dafür, dass Service-Reisen Heyne mit der Zunahme des Reiseverkehrs wieder seiner ursprünglichen Geschäftstätigkeit nachgehen möchte; zumal die Reisebranche mit am härtesten von der Corona-Krise getroffen wurde.