Corona-Pandemie: Warum der PCR-Test weiter wichtig ist

Der offizielle PCR-Test zum Nachweis einer Corona-Infektion bleibt wichtig. Warum, das erläutert der Lahn-Dill-Kreis. Symbolfoto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Ob Genesenennachweis oder Verdienstausfallentschädigung: Warum der PCR-Test bei einem positiven Schnelltest weiter wichtig ist, das hat nun der Lahn-Dill-Kreis in einer Presseerklärung deutlich gemacht.

Wer sich daheim oder in einer offiziellen Bürger-Teststelle positiv auf das Corona-Virus testet, sei verpflichtet, einen PCR-Test durchführen zu lassen. Das Kreis-Gesundheitsamt weist darauf hin, dass nur mit einem PCR-Testergebnis, das eine Corona-Infektion nachweist, später auch der Genesenennachweis in einer Apotheke ausgestellt werden könne. Wer sich außerdem ohne Symptome in Isolation begeben müsse und keine Krankschreibung des Hausarztes oder der Hausärztin vorlegen könne, benötige das positive PCR-Testergebnis auch für seinen Arbeitgeber, damit dieser eine Verdienstausfallentschädigung beantragen könne.

Schnelltest reicht nicht als offizieller Infektionsnachweis

Das Gesundheitsamt des Kreises betont, dass das positive Testergebnis des Schnelltestes oder der Bürger-Teststelle nicht als offizieller Nachweis einer Corona-Infektion gilt.