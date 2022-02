Corona-Regeln: Das gilt seit Montag im Lahn-Dill-Kreis

Im Einzelhandel entfällt die 2G-Regel, dafür gilt in allen Geschäften ab 16 Jahren eine FFP2-Maskenpflicht. Auch in Supermärkten und Drogerien. Archivfoto: Bernd Weißbrod/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Seit Montag gelten in Hessen neue Corona-Regeln. Das wirkt sich im Lahn-Dill-Kreis auch auf die Maskenpflicht und das Alkoholverbot aus. Beides galt an einigen öffentlichen Orten, weil der Inzidenzwert im Lahn-Dill-Kreis über dem Schwellenwert von 350 liegt - damit fiel der Kreis zuletzt unter die Hotspot-Regel.

Diese Hotspot-Regel entfällt seit Montag. Was gilt jetzt im Kreis? Das Wichtigste im Überblick:

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht, die in einigen Fußgängerzonen im Kreis galt, entfällt sofort. Dafür wird sie aber an anderer Stelle ausgeweitet: Beim Einkaufen gilt seit Montag überall eine FFP2-Maskenpflicht für alle Personen ab 16 Jahren. Betroffen ist der gesamte Einzelhandel, auch im Bereich der Grundversorgung - also zum Beispiel Drogerien oder Supermärkte.

Für Kinder unter sechs Jahren gibt es keine Maskenpflicht, bis einschließlich 15 Jahren reicht eine medizinische Maske, ab 16 Jahren ist dann die FFP2-Maske vorgeschrieben.

2G und 2G plus: Die 2G-Regel im Einzelhandel entfällt. Stattdessen gilt die FFP2-Maskenpflicht.

In Innenräumen gilt grundsätzlich 2G plus. Das gilt für Veranstaltungen ab zehn Personen, in Freizeiteinrichtungen, in Museen, Sporthalle und anderen gedeckten Sportstätten und bei touristischen Übernachtungen.

2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Die 2G-plus-Regel schreibt einen zusätzlichen negativen Test oder eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus vor.

Alkoholverbot: Das Alkoholverbot an festgelegten öffentlichen Orten gilt nicht mehr.

Veranstaltungen: Bei Großveranstaltungen im Freien dürfen bis zu 50 Prozent der Plätze besetzt werden, allerdings dürfen höchsten 10 000 Zuschauer dabei sein. Im Innenbereich sind maximal 30 Prozent Auslastungen und bis zu 4000 Zuschauer erlaubt. Die prozentuale Begrenzung greift ab dem 250. Platz. Die ersten 250 Plätze können also auch voll besetzt werden. Die Teilnahme ist nur für Geimpfte und Genesene möglich. Drinnen gilt ab zehn Teilnehmern 2G plus, draußen ab 250.

Auch Prostitutionsstätten dürften mit 2G-plus-Regel, Kontaktdatenerfassung sowie Abstands- und Hygienekonzept wieder öffnen.