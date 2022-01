Corona und die VHS: Weniger Teilnehmer, kürzere Kurse

Die VHS bietet in diesem Jahr keine Ferienakademien im Haus an. Der Grund: Das Gebäude in der Bahnhofstraße in Dillenburg wird saniert. Die Arbeiten sollen möglichst in den Ferienzeiten erfolgen.

Bereits 2021 ist die Küche im Keller komplett erneuert worden. 40 000 Euro sind in den Raum und die neue Ausstattung investiert worden. Bis zu zwölf Teilnehmer können die Kochkurse besuchen. Wegen der Pandemie sind derzeit maximal acht Teilnehmer zugelassen. Ebenfalls im vergangenen Jahr wurden für den Brandschutz Türen und die Verkabelung erneuert. Diese Kosten belaufen sich auf rund 350 000 Euro.

Für 2022 ist geplant, die Sanitäranlagen zu sanieren, die Fenster und die Haupteingangstür auszutauschen und den Räumen einen neuen Anstrich zu geben. Dafür sind nach Angaben der VHS 360 000 Euro angesetzt.

Um künftig barrierefrei alle Stockwerke des VHS-Gebäudes erreichen zu können, soll ein Fahrstuhl im Treppenhaus eingebaut werden. Er bringt dann Teilnehmer vom Untergeschoss bis unters Dach. Die Anlage kostet rund 150 000 Euro.

Das Außengelände der VHS bekommt zudem ein neues Gesicht: Für 185 000 Euro ist vorgesehen, die Anlage umzugestalten und einen Zaun zu errichten.