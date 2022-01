Dem "Nein" zum Hessentag 2022 in Haiger folgt das Aufräumen

Landrat Wolfgang Schuster (SPD): "Ich hätte gerne als Landrat an dem dritten Hessentag im Lahn-Dill-Kreis in meiner Amtszeit teilgenommen. Das wäre wünschenswert gewesen. Wir müssen uns in einer Pandemie auf das Notwendige beschränken. Und ein Hessentag ist leider nur wünschenswert. Wir alle sollten die Entscheidung der Stadt Haiger respektieren. Natürlich ist es schade, dass der Hessentag abgesagt werden muss."

Breitscheids Bürgermeister Roland Lay (parteilos): "Die Gründe sind nachvollziehbar, und wir wünschen uns, dass der Hessentag im Jahr 2028 unter besseren Voraussetzungen in Haiger nachgeholt wird."

Timo Selig (Kulturamt Breitscheid): "Der Hessentag wäre natürlich eine hervorragende Plattform gewesen, um die touristischen Highlights, insbesondere die Schauhöhle, die beiden Museen, den Westerwaldsteig und den Rothaarsteig sowie den Karst- und Höhlenlehrpfad in Haiger zu präsentieren und einem breiten Publikum bekanntzumachen."

Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU): "Es war sicher eine bittere Entscheidung, zeigt aber eine hohe Verantwortlichkeit - und das verdient Respekt. Es tut uns leid für Haiger und für die Region."

Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos): "Bei aller Enttäuschung über die Absage des Landesfestes, so ist sie doch unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen leider unumgänglich. Trotzdem bleibt nach der Absage auch Positives, weil viele Institutionen, Kirchen, Vereine, die Mitarbeiter der Stadt Haiger und nicht zuletzt viele Ehrenamtliche als Mitstreiter des Haigerer Hessentages großes Engagement an den Tag gelegt und die Planungen aktiv unterstützt haben. Alle Mitwirkenden haben enge Bande geknüpft, sich vernetzt und wertvolle Erfahrungen gesammelt, die sie sicher auch in Zukunft zum Wohle der Stadt Haiger einbringen werden."