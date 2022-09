Demenznetz Lahn-Dill ist gescheitert

Demenz zerstört das Gedächtnis, nach und nach radiert die Krankheit sprachliche, geistige und körperliche Fähigkeiten aus. Symbolfoto: freshidea/stock.adobe

WETZLAR/DILLENBURG/WIESBADEN - Das Demenznetz Lahn-Dill ist ein hessenweit einzigartiges Modellprojekt, finanziert vom Land und den Pflegekassen. Es sollte im Lahn-Dill-Kreis Angehörige von Demenzkranken beraten und unterstützen. Es ist gescheitert.

Nur 37 Personen hatten sich zu einer Erstberatung angemeldet und davon nur zwölf an den anschließenden Schulungen des Demenznetzes teilgenommen. Das Projekt wird wegen mangelnden Interesses vorzeitig beendet.

Das Projektteam, ausgestattet mit zwei 450-Euro-Stellen, nennt vor allem die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie als Grund für die geringe Resonanz, beklagt aber darüber hinaus fehlende Unterstützung durch das Landarztnetz im Lahn-Dill-Kreis sowie der Krankenversicherungen.

Dennoch: Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet, und es bleiben Ansätze, wie Angehörige von Demenzerkrankten besser unterstützt werden können. Diese hat das Demenznetz diese Woche am Welt-Alzheimertag in einer "Abschlusstagung" in Wetzlar vorgestellt.

Fehlende Unterstützung durch Hausärzte

Auch wenn das Demenznetz Lahn-Dill gescheitert ist, geht Bärbel Gregor vom Projektteam davon aus, dass es im Lahn-Dill-Kreis einen Bedarf an dieser Unterstützung gegeben hat, beziehungsweise gibt - und in einer älter werdenden Gesellschaft einen noch weiter steigenden Bedarf. Demenz werde ein zunehmendes Thema.

Gregor stellte Zahlen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft vor, demnach sind knapp neun Prozent der über 65-Jährigen in Deutschland an Demenz erkrankt. Das heißt umgerechnet auf den Lahn-Dill-Kreis: rund 5300 Menschen. Pro Jahr erkrankten zwei Prozent der über 65-Jährigen an Demenz, im Lahn-Dill-Kreis also rund 1300 Menschen.

Diese erkrankten Menschen brauchen Pflege. Und in der Regel, in zwei Dritteln der Fälle, finde Pflege nicht in Heimen, sondern zu Hause statt. Durch Angehörige. "Wir können Demenzkranke nicht heilen oder ändern, aber lernen, mit ihnen umzugehen", sagte Gregor. Doch pflegenden Angehörigen fehlen oft Informationen zur Krankheit und zum Umgang mit den Erkrankten. Bärbel Gregor zitierte eine frühere pflegende Angehörige: "Wenn ich das alles schon früher gewusst hätte, wäre mir vieles erspart geblieben."

Dieses Wissen wollte das Demenznetz im Lahn-Dill-Kreis vermitteln und den Angehörigen Belastungen ersparen. Motto: "Gutes Wissen ist notwendig, um ein gutes Leben möglich zu machen."

Das Demenznetz habe den Zugang zu Angehörigen im Lahn-Dill-Kreis gesucht und Kooperationspartner gefunden. "Türöffner", vor allem Pflegeeinrichtungen, die das Angebot bei Angehörigen bekanntmachen und dafür werben sollten.

Allerdings habe die Pandemie die Zusammenarbeit mit den Altenpflegediensten erschwert, denn diese seien stark belastet gewesen. Bärbel Gregor weiter: "Wir haben sehr bedauert, dass wir Ärzte und MDK (Anm. d. Red.: medizinischer Dienst der Krankenversicherungen) nicht erreichen konnten." Das Team habe den Kontakt zu den Hausärzten über das Landarztnetz gesucht, ein Verein, in dem sich die Ärzte aus dem Lahn-Dill-Kreis zusammengeschlossen haben, aber "der Zugang war nicht möglich" - obwohl selbst Bundesgesundheitsminister und Bundesfamilienministerin in einem Schreiben an die Hausärzte um Unterstützung gebeten hätten. Und der MDK habe auf eine Anfrage nicht geantwortet.

Parallel entwickelte das Demenznetz mit wissenschaftlicher Begleitung durch das Institut für angewandte Sozialforschung der Evangelischen Hochschule Freiburg ein Curriculum, einen Lehrplan zur Schulung von Angehörigen. Insgesamt sechs Schulungseinheiten, alle zwei Wochen, vermittelt in individuellen Gesprächen bei den Angehörigen daheim oder in den Beratungsstellen der Diakonie beziehungsweise der Caritas. Präsenzveranstaltungen mit mehreren Teilnehmern seien pandemiebedingt nicht möglich gewesen. Von den 36 Interessenten seien die meisten aus dem südlichen Teil des Lahn-Dill-Kreises gewesen, es habe kaum Nachfragen aus dem nördlichen Teil gegeben.

Mischa Spelkus von der Diakonie Lahn-Dill und Mitarbeiter im Projektteam berichtete Beispiele zum Inhalt des Lehrplans, er bezeichnete ihn als "Das Angehörigenbuch". Wissen, das das Demenznetz vermitteln wollte: "Wir haben Effekte der Demenz auf das Gehirn erläutert, um zu verdeutlichen, dass es nicht nur eine psychische, sondern auch eine körperliche Erkrankung ist. Und von jemandem mit einem gebrochenen Bein erwarten wir auch nicht, dass er einen Marathon läuft."

Die Krankheit als unveränderlich annehmen

Spelkus erklärte außerdem, dass Demenzkranken zwar die Empathie verloren gehe, sie könnten sich nicht in die Angehörigen hinein empfinden, aber ihre Gefühle blieben erhalten. Und wenn Angehörige die Kranken in manchen Situationen auf ihr Scheitern hinweisen, führe das nicht zu einem Lernprozess, sondern zu einer heftigen emotionalen Abwehrreaktion. Die Angehörigen könnten keinerlei Verständnis von ihren Erkrankten erwarten, auch keine Anteilnahme an ihren Gedanken und Sorgen. Und bei den Angehörigen verschwinde im Verlaufe der Demenz die Freude immer mehr, und der Ärger nehme zu.

Mischa Spelkus, Demenznetz Lahn-Dill. (Foto: Jörgen Linker)

"Die Angehörigen befinden sich in einem ständigen Kampf gegen die Alzheimerkrankheit." Mischa Spelkus, Demenznetz Lahn-Dill

"Die Angehörigen befinden sich in einem ständigen Kampf gegen die Alzheimerkrankheit", sagte Spelkus. Sie müssten aber die Krankheit als unveränderlich wahrnehmen und annehmen.

Das Curriculum nennt auch Tipps und Tricks im Umgang mit den Demenzkranken daheim. Verhaltensweisen, wie Angehörige den Alltag besser bewältigen und Erkrankte beispielsweise dazu bringen können, doch die Medikamente zu nehmen, doch zu trinken, doch zu essen, eine Pflegekraft nicht abzulehnen (Spelkus: "Sie haben eine eingeschränkte Krankheitseinsicht und empfinden sich als gesund; alleine das Wort Pflege erzeugt Ablehnung").

Wie mit Unterstellungen, Verdächtigungen und Beschuldigungen der Dementen (zum Beispiel: Sie finden einen Gegenstand nicht und behaupten, der Angehörige habe ihn gestohlen) umgehen, wie mit deren Kritik, wie die Überforderung im Alltag erkennen (Schlafstörungen, Erschöpfung, Kontaktvermeidung, Nervosität, etc.), wie sie bewältigen, wie Verhaltensweisen der Dementen korrigieren, wie sie dabei nicht bevormunden oder beschämen? Mischa Spelkus erklärte es an Beispielen. Er stellte auch fest: Angehörige verlören durch die Pflege ihrer Demenzkranken oft ihr soziales Netz. Dabei seien Helfer, Freunde und Seelentröster in dieser Situation besonders gefragt, manche Ratgeber dagegen weniger erwünscht. "Vereinsamung entsteht oft auf beiden Seiten, bei Demenzkranken und Angehörigen", erklärte der Mitarbeiter des Projektteams.

Piyali Dutta, Referatsleiterin im hessischen Sozialministerium, sagte bei der "Abschlusstagung" in Wetzlar: "Das Projektziel konnte nicht erreicht werden, es endet deshalb jetzt vorzeitig. Das Projekt zu verlängern, um die Ziele noch zu erreichen, sei nicht möglich, sagte sie anschließend auf Anfrage dieser Zeitung. "Modellprojekte können nur bis zu fünf Jahren gefördert werden. Da gibt es keine Ausnahmen." So habe man sich entschlossen, das Projekt nach drei Jahren vorzeitig zu beenden. Es startete im Oktober 2019 und endet nun am 30. September dieses Jahres. "Wir konnten es nicht verantworten, es weitere zwei Jahre zu finanzieren."

Ministerium lehnt weitere Finanzierung ab

Das Sozialministerium beziffert die Projektkosten auf Anfrage auf circa 324.000 Euro, bezahlt jeweils zur Hälfte vom Ministerium und dem Verband der Pflegekassen in Hessen.

Nina Urban vom Pflegekassen-Verband sagte: "Wir haben nicht alle Ziele erreicht, aber wir haben nun ein Curriculum, mit dem wir weiterarbeiten können."

Und Pablo Rischard vom Institut für Sozialforschung: "Das Modellprojekt war ein Versuch - und für zwölf Personen hat es gut funktioniert." Diese Teilnehmer hätten positive Rückmeldungen zu den Schulungen gemacht, sie seien sehr zufrieden gewesen. Auch er ist der Meinung, dass es einen Bedarf gibt; das Projekt habe grundsätzlich Potenzial.