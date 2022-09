Demonstration gegen Geburtshilfe-Aus in Dillenburg

Protest vor dem Dillenburger Krankenhaus: Die Demonstranten fordern, die Geburtshilfeabteilung dort zu erhalten. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Gegen die drohende Schließung der Geburtshilfe an den Dill-Kliniken in Dillenburg haben am Dienstagnachmittag fast 40 Menschen protestiert. Der Zeitpunkt der Demonstration lag direkt vor der Aufsichtsratssitzung der Lahn-Dill-Kliniken.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD), der Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, passierte als Erster des Gremiums die Demonstranten.

Saskia Teepe, Gewerkschaftssekretärin im Bezirk Mittelhessen bei Verdi, machte noch einmal deutlich, wie wichtig die Geburtshilfe am Standort Dillenburg sei: "Ihr habt hier ein hohes Gut - schützt das!", forderte sie dazu auf, mit dem Protest nicht aufzuhören: "Durch den Aufriss in den vergangenen Wochen haben sich viele starkgemacht, die Geburtshilfe zu retten."

Bei der Personalfrage müsse auch auf den Klinikverbund Lahn-Dill-Kliniken mit dem Standort Wetzlar hingewiesen werden.