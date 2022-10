Den Traum vom Polizeiberuf verwirklichen

Beim Infoabend für Berufswechsler zeigt auch ein Polizeihund mit seinem Ausbilder sein Können. Symbolfoto: Malte Christians/dpa

WETZLAR/DILLENBURG/GIESSEN - Wetzlar/Dillenburg/Gießen (red). Bereits zum dritten Mal bietet die mittelhessische Polizei ein Infoabend für Berufsumsteiger an. Die Einstellungsberater laden für Freitag, 4. November, von 18.30 bis 22.30 Uhr in das Gießener Polizeipräsidium, Ferniestraße 8, ein. Das Höchstalter für eine Bewerbung liege bei 36 Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung. Inzwischen könnten sich auch Interessierte mit Mittlerer Reife und einer dreijährigen Berufsausbildung bei der hessischen Polizei bewerben. Allerdings müsse dabei die Abschlussnote der Berufsausbildung 2,5 oder besser sein. Die speziell geschulten Einsatztrainer machen beim Infoabend deutlich, welche Anforderungen notwendig sind und wie die Bediensteten vor Gefahrenlagen geschützt werden. Andere Experten erläutern die Bedeutung der Spurensicherung. Auch ein Polizeihund wird mit mehreren Hundeausbildern sein Können präsentieren. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben, aber auch an Schüler der Oberstufe. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden bis zum 3. November per E-Mail an einstellungsberatung.ppmh@polizei .hessen.de entgegengenommen. Personalien, Anschrift und Telefonnummer müssen angegeben werden.