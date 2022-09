5 min

Der Lahn-Dill-Kreis im Blick des Verfassungsschutzes

Rechtsextremisten der NPD und des Dritten Weges haben sich voriges Jahr an Corona-Protesten unter anderem in Wetzlar beteiligt und Anschluss an Teilnehmer gesucht.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg