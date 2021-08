Der Lahn-Dill-Kreis sucht Pflegeeltern

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Der Pflegekinderdienst des Lahn-Dill-Kreises sucht Familien und Paare, die Kindern als Pflegeeltern mit Liebe, Zuversicht und Mut neue Lebens- und Entwicklungschancen ermöglichen.

"Immer wieder kommt es vor, dass Familien aus ganz verschiedenen Gründen ihre Kinder nicht angemessen versorgen und erziehen können. Diese Kinder brauchen für eine gewisse Zeit - unter Umständen auch langfristig oder auf Dauer - ein liebevolles und fürsorgliches Zuhause, wo sie mit ihrem ganz persönlichen Päckchen begleitet und unterstützt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Für Interessierte, die im Lahn-Dill-Kreis leben und sich vorstellen können, diese Aufgabe zu übernehmen und sich informieren möchten, bietet der Lahn-Dill-Kreis eine unverbindliche Info-Veranstaltung an - und zwar am Donnerstag, 2. September. Sie beginnt um 17 Uhr in der Kreisverwaltung in Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 51, Raum D 3.150.

Aufgrund der Corona Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Wer Interesse hat, sollte sich bis zum Mittwoch, 25. August, anmelden.