Deutsche und Türken wollen das Gemeinsame pflegen

Vertreter von Lahn-Dill-Kreis und Stadt Osmangazi pflanzen einen Baum als Symbol der wachsenden Partnerschaft.

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Vertreter des Lahn-Dill-Kreises waren jetzt in Osmangazi. Mit dem Landkreis gleichen Namens in der Türkei gibt es eine nun zehnjährige Partnerschaft. Als Zeichen der Verbundenheit wurde ein Baum gepflanzt.

"Möge unsere Partnerschaft so langlebig sein, wie dieser Baum", erklärt Landrat Wolfgang Schuster (SPD) vor Ort. Vier Tage war die Delegation aus Abgeordneten des Kreistages und Mitgliedern des Kreisausschusses der Einladung des türkischen Bürgermeisters Mustafa Dündar gefolgt.

Bäume sollen Wurzeln schlagen

"Wir wollen nicht das Trennende suchen, sondern das Gemeinsame pflegen und die progressiven Kräfte in der Türkei unterstützen", betonte Landrat Schuster bei dem Besuch. Mustafa Dündar überreichte der Delegation aus Deutschland einen Setzling des Baumes, damit dieser ebenso im Lahn-Dill-Kreis Wurzeln schlagen könne.

Beide Partnerlandkreise hätten die guten freundschaftlichen Beziehungen miteinander, die auch zu einer Stärkung der deutsch-türkischen Beziehungen beitragen würden, gewürdigt, so der Landkreis in einer Pressemitteilung. In Gesprächen mit den politischen Vertretern hätten die Vertreter aus dem Lahn-Dill-Kreis den Wunsch nach einer größeren Hinwendung der Türkei zur EU nach der Parlamentswahl in der Türkei im Jahr 2023 geäußert. "Die Türkei ist aufgrund ihrer Lage und der Millionen Mitbürger türkischer Herkunft in Deutschland ein wichtiger Partner für Deutschland und für den Lahn-Dill-Kreis. Wir möchten mit unserer Reise ein Zeichen für die politischen Kräfte in der Türkei setzen, die nach Westen schauen. Gerade auf kommunaler Ebene können wir viele Anknüpfungspunkte für ein gutes Miteinander finden", so der Kreistagsvorsitzende Johannes Volkmann (CDU).

Die Kommunalpolitiker verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen Bildung und Wirtschaft auszubauen und Schulen sowie Unternehmen zusammenzubringen.

Die Vertreter des Lahn-Dill-Kreises lernten auch die Kultur der Stadt näher kennen und nahmen an den Feiern zum Tag der Republik teil.