Die Gebietsreform und die Lehren für die Zukunft

WETZLAR - Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit lädt für heute (Dienstag) unter dem Titel "Blick zurück nach vorn - Hessens Kommunen auf dem Weg in die Zukunft. Ein zukunftsgewandter Rückblick aus Anlass 50 Jahre Hessische Gebietsreform" zu einem Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion in die Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b, ein.

Anknüpfend an den Blick zurück auf die Ereignisse rund um die Hessische Gebietsreform (die 1972 mit den ersten acht hessischen "Neugliederungsgesetzen" auf den Weg gebracht wurde) - mit all ihren Höhen und Tiefen und auch so mancher Kuriosität - soll über die Zukunft der Kommunen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen diskutiert werden. Gäste der Podiumsdiskussion sind Wolfgang Gerhardt, Staatsminister, Amelie Kreuter, kommunalpolitisch aktive Studierende (Marburg), Felix Rösel, Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Stadt- und Regionalökonomik (TU Braunschweig) und Karl-Christian Schelzke, Vorsitzender der Hessischen Akademie der Forschung und Planung im ländlichen Raum und geschäftsführender Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes a.D. Weitere Gäste sind FDP-Landtagsabgeordneter Uwe Hahn (FDP) und Wolfram Dette, langjähriger Oberbürgermeister von Wetzlar. Die Moderation übernimmt Werner Schlierike.

Beginn ist um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an service@freiheit.org sowie unter Telefon 030-22012634.