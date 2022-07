Eberhard Flammer, jetzt Ehrenpräsident der IHK Lahn-Dill, gratuliert seinem gewählten Nachfolger und neuen Präsidenten Felix Heusler. Foto: IHK Lahn-Dill

DILLENBURG/WETZLAR - Die IHK Lahn-Dill hat einen neuen Präsidenten. Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer hat Felix Heusler an die Spitze der Kammer gewählt. Die Wahl auf den Kandidaten-Vorschlag des Präsidiums entfiel unter den 33 anwesenden Vollversammlungsmitgliedern einstimmig.

Felix Heusler ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Isabellenhütte in Dillenburg. Er tritt die Nachfolge des Biedenkopfer Unternehmers Eberhard Flammer an, der die IHK seit 2014 als Präsident geführt hat und mit 69 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten war. Flammer wurde von der Versammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt.

"Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und nehme die Aufgabe mit großer Achtung vor dem Amt gerne an", sagte Heusler nach seiner Wahl. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler engagiert sich seit 2011 im Industrieausschuss der IHK Lahn-Dill, vertritt seit 2014 die Interessen der regionalen Wirtschaft in der Vollversammlung und wurde 2019 als Vizepräsident in das Präsidium der industriestärksten Kammer in Hessen gewählt.

"Klimawandel, Fachkräftemangel, Digitalisierung - das sind unsere Herausforderungen. Dazu kommen - vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und anhaltend schwierigen geopolitischen Eskalationen - ungebremste Kostensteigerungen respektive steigende Inflation, instabile Lieferketten sowie eine unmittelbar drohende Energieknappheit. Jetzt muss sich zeigen, wie wandlungsfähig wir sind", sagte Felix Heusler.

Chancen der Krise sind größer als die Risiken

In jeder Krise würden auch Chancen liegen. Die seien - gerade für die heimische Wirtschaftsregion - deutlich größer als die Risiken. "In den vergangenen 200 Jahren Industriegeschichte haben wir mehr als einmal gezeigt, dass wir an Lahn und Dill das Thema Transformation beherrschen", sagte er. Um Beschäftigung und Wohlstand in unserer Region weiterhin zu sichern, seien Vernetzung, Technologietransfer und Qualifizierung wichtiger als je zuvor.

Heusler ist 49 Jahre alt und führt die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG mit derzeit mehr als 1000 Mitarbeitern in der achten Familien-Generation. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.