Dill-Kliniken: Ralph Ruwoldt ist der neue Ärztliche Direktor

Dr. Ralph Ruwoldt Foto: Lahn-Dill-Kliniken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS/DILLENBURG/ WETZLAR - In der Leitung der Lahn-Dill-Kliniken hat es eine Veränderung gegeben. An den Dill-Kliniken in Dillenburg gibt es einen neuen Ärztlichen Direktor: Dr. Ralph Ruwoldt übernimmt die Funktion von Dr. Roger Agne. Der Ärztliche Direktor des Klinikums Wetzlar-Braunfels, Privatdozent Dr. Erich Lotterer, ist in seinem Amt bestätigt worden. Die Ärztlichen Direktoren sind für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Als Mitglieder des Direktoriums der Lahn-Dill-Kliniken seien die Ärztlichen Direktoren maßgeblich an medizinischen und strategischen Entscheidungen beteiligt, heißt es in einer Presseerklärung des Hauses. "Sie spielen damit eine zentrale Rolle innerhalb der Organisationsstruktur der Lahn-Dill-Kliniken, die sich auch in Corona-Zeiten als äußerst relevant und richtungsweisend für Unternehmensentscheidungen erwiesen hat", erklärte Geschäftsführer Tobias Gottschalk. Die Ärztlichen Direktoren repräsentieren den ärztlichen Dienst im Direktorium. "Ich danke Herrn Dr. Agne für sein Engagement in den vergangenen Jahren und wünsche Herrn Dr. Ruwoldt alles Gute in seiner neuen Position. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und Herrn Dr. Lotterer", sagte Gottschalk.

Ruwoldt leitet seit Herbst 2012 die Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Notfallmedizin an den Dill-Kliniken. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie.

Lotterer, Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie, leitet seit Herbst 2008 die Medizinische Klinik II am Klinikum Wetzlar-Braunfels.