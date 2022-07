Driedorf: Freizeitheim wird Ankunftszentrum für Geflüchtete

Das Jugendfreizeitheim Heisterberg wird ab Mitte September als neues Ankunftszentrum für den Lahn-Dill-Kreis hergerichtet. Bis zu 110 Menschen finden in den bestehenden Gebäuden Platz. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN/DRIEDORF-HEISTERBERG - Geflüchtete Menschen aus der Ukraine sollen ab 30. September im Jugendfreizeitheim Heisterberg untergebracht werden, das künftig als Ankunftszentrum im Lahn-Dill-Kreis fungiert. Damit löst die Einrichtung am Heisterberger Weiher die Kestnerschule in Wetzlar als Ankunftszentrum ab . Das hat am Dienstag der Lahn-Dill-Kreis mitgeteilt.