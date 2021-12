Einwöchige Impfambulanz für Kinder im Lahn-Dill-Kreis

In der letzten Weihnachtsferienwoche können Kinder von fünf bis elf Jahren in Sechshelden gegen Corona geimpft werden. Symbolfoto: dpa

HAIGER-SECHSHELDEN/WETZLAR/DILLENBURG - Eine Corona-Sonderimpfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ist in der ersten Januar-Woche im Lahn-Dill-Kreis geplant. Der DRK- (Deutsches Rotes Kreuz) -Kreisverband Dillkreis bietet von Montag, 3., bis Freitag, 7. Januar, eine Kinderimpfambulanz in der Willi-Thielmann-Halle im Haigerer Stadtteil Sechshelden an. Termine in der Zeit jeweils zwischen 9 und 16 Uhr können im Internet gebucht werden: https://www.terminland.eu/drk-dillenburg/. Das teilte das DRK am Dienstag in einem Pressegespräch in Wetzlar mit.

Bislang werden Kinder unter zwölf Jahren im Lahn-Dill-Kreis nur von Kinderärzten geimpft, die im Kreisgebiet allerdings vergleichsweise rar sind. "Wir sehen, dass der Bedarf sehr hoch ist, und haben uns entschlossen, die Kinderärzte zu unterstützen", sagte DRK-Mitarbeiter Stefan Thielmann, er leitet bereits die beiden Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn. Er stellte jedoch klar: "Vorerkrankte Kinder gehören aber definitiv zum Kinderarzt."

Das DRK habe, anders als bei den beiden Impfambulanzen für Erwachsene, bewusst auf Terminvereinbarung gesetzt - um den kleinen Kindern Wartezeiten zu ersparen. Außerdem habe man bewusst auf Kinderimpfungen fernab der beiden anderen Ambulanzen gesetzt, und man habe die Ferienwoche gewählt, damit man die Kinder mit dem Angebot auch erreichen könne.

Die Ferienimpfung sei eine einmalige Aktion. Anschließend sollen aber zumindest jeden Freitag und Samstag an einem anderen Standort im Lahn-Dill-Kreis Kinderimpfungen weiterhin angeboten werden.

Verimpft wird für Kinder zugelassenes Biontech

Geimpft werde ausschließlich mit einem für Kinder zugelassenen Impfstoff von Biontech.

Eltern, die einen Termin gebucht haben, sollten zu dem Impftermin (Kinder-)Impfpass, Versichertenkarte sowie Kinder- beziehungsweise Lichtbildausweis mitbringen.

In dieser ersten Januar-Woche, der letzten Ferienwoche, können dann in Sechshelden laut DRK von stets zwei anwesenden Ärzten voraussichtlich insgesamt rund 600 Kinder gegen Coronaviren geimpft werden. Die Kapazität liege damit unter derjenigen in den beiden Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn, sagte Thielmann. Grund: "Kindgerechtes Impfen ist anders als bei Erwachsenen, die auch vielleicht schon zweimal geimpft wurden." Dem wolle man Rechnung tragen. Das heißt: Pro Arzt nur etwa acht Impfungen in der Stunde.

Auch Kreis-Gesundheitsamtsleiter Christian Müller erklärte: "Die Impfstoffdosis ist anders und der Umgang mit den Impflingen ist anders. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen."