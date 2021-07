"Emotions": Ausgelassene Freude übers Fachabi

Abitur geschafft: Sie haben die Fachoberschule für Sozialwesen an den Gewerblichen Schulen in Dillenburg erfolgreich abgeschlossen. Foto: Fachoberschule für Sozialwesen

DILLENBURG - 21 strahlende Gesichter der Abschlussklasse der Fachoberschule für Sozialwesen (FOS) der Gewerblichen Schulen des Lahn-Dill-Kreises haben mit ihrer Freude über das erreichte Fachabitur die Besucher, ihre Familien und Freunde angesteckt. In einer stimmungsvollen Feier in der Freien evangelischen Gemeinde in Dillenburg wurden die Leistungen der frischgebackenen Abgänger gewürdigt.

Durchs Programm des Abends führten Naemi Winkelmann, Marisa Meurer und Corinna Hüttner unter dem Thema "Emotions". Schulleiter Jonas Dormagen ging in seiner Rede auf die "Generation Z" der Abiturienten und die Werte der "Digital Natives", zu der die Abgänger gehören, ein. Laut Studie strebten diese nach sinnstiftenden Tätigkeiten. Er schloss mit den Worten "Wir sind dankbar, Sie begleiten zu können."

Naemi Winkelmann

schafft Traumnote 1,0

Beate Eulenhöfer-Mann, die seit diesem Schuljahr die Aufgaben der Abteilungsleitung der Abteilung Sozialwesen an den Gewerblichen Schulen wahrnimmt, zitierte in ihrer Rede Tucholskys "Ratschläge für einen schlechten Redner" und wünschte dem Abschlussjahrgang: "Bleiben Sie, wer Sie sind, und werden Sie, wer Sie sein können."

DIE ABITURIENTEN Die Fachoberschule Sozialwesen der Gewerblichen Schulen in Dillenburg hat kürzlich 21 Schüler mit dem Zeugnis der Allgemeinen Fachhochschulreife verabschiedet: Die Abiturienten sind: Emma Lisanne Christ, Judith Dressler, Emilia Gabel, Olivia Joelle Geil, Giuliana Georg, Nicole Gerner, Jaquelin Grakowicz, Corinna Hüttner, Melina Metzger, Marisa Meurer, Aalayah Mühlig, Ronja Mülln, Sarah Naumann, Iman Paschi, Apina Puvanendran, Melanie Resler, Justin-Michael Rösler, Hanna Choline Theiß, Marina Weide, Sophie Winkel und Naemi Winkelmann.

Elke Reining, Klassenlehrerin der Abiturienten, nahm die Schüler mit auf eine gedankliche Reise, denn Fantasie sei wichtiger als Wissen, da Wissen begrenzt sei. "Du kannst fliegen wie der Albatros, egal, wie es für andere aussehen mag, ob Du einen zweiten Start versuchen musst, Blessuren bleiben nicht aus." Zum Abschluss zeigt sie eine Diashow mit Bildern aus den vergangenen zwei Jahre.

Iman Paschi hielt namens der Abgänger die Abschlussrede, in der er den Lehrern für ihre Unterstützung dankte. Marisa Meurer verwies auf den mit Hilfe einer Agentur gedrehten Imagefilm, der die Arbeit an der FOS für Neueinsteiger zeigt. Weitere emotionale Programmpunkte waren zwei Darbietungen des Lehrerkollegiums der Fachoberschule, einmal "Tai Chi für gestresste Fachabiturientinnen" sowie den "Wellerman-Song", der das Auf und Ab des Lebens zeigte. Es folgten zwei Raps von Iman Paschi, Olivia Geil und Hanna Theiß mit dem Fazit "Meine Träume werden endlich wahr".

Den Abschluss bildete das Überreichen der Zeugnisse. Naemi Winkelmann wurde als beste Fachabiturientin mit einem Notendurchschnitt von 1,0 gesondert ausgezeichnet und erhielt einen Buchgutschein, ehe alle Lehrer von den Schülern mit Geschenken bedacht wurden und sich ein Sektempfang anschloss.