Erste Impfambulanz im Lahn-Dill-Kreis startet am Mittwoch

Neben den Haus- und Werksärzten impfen zurzeit im Lahn-Dill-Kreis nur noch zwei mobile Impfteams, beauftragt von der Kreisverwaltung und betrieben vom DRK-Kreisverband Dillkreis, gegen Coronaviren.

Die Teams impfen von Montag bis Freitag und pro Termin jeweils rund 160 MenschenVor den Standorten bilden sich stets lange Schlangen, die Teams können den Ansturm nicht bewältigen, viele Impfwillige müssen ohne Impfung abrücken. Das sorgt für Unmut. Und die Impfteams bekommen den Ärger ab, Ärzte sind nach eigenen Angaben auch schon beschimpft worden.

Aber warum schaffen die mobilen Impfteams nicht mehr? Stefan Thielmann vom DRK in Dillenburg erklärt: Die Teams, besetzt mit je zwei Medizinern, arbeiteten jeden Tag acht Stunden und seien dabei sechs Stunden vor Ort. Mehr erlaube das Arbeitszeitgesetz nicht. Und mehr als 160 Impfungen seien innerhalb dieser Zeit nicht möglich.

Er rechnet vor: 160 Impfungen in sechs Stunden durch zwei Ärzte - das bedeute: Pro Patient blieben viereinhalb Minuten Zeit"Das begrenzt uns." In dieser Zeit müssten gegebenenfalls der Aufklärungsbogen ausgefüllt, Vorerkrankungen abgeklärt, Daten in den Computer eingegeben, die Impfstelle desinfiziert (inklusive 30 Sekunden Warten), die Spritze gesetzt und der Eintrag in den Impfpass gemacht werden. Und ältere Menschen bräuchten manchmal auch etwas mehr Hilfe und somit mehr Zeit.

Thielmann stellt klar: "Es fehlt uns nicht an Impfstoff, es fehlt an Personal." Er bittet die impfwilligen Menschen um Verständnis.

Darüber hinaus hat der DRK-Mitarbeiter in den vergangenen Wochen festgestellt: Die Zahl der Erstimpfungen durch die zwei mobilen Impfteams im Lahn-Dill-Kreis steige"Vielleicht hängt das auch mit dem Druck zusammen."