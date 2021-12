Erster Omikron-Fall im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis ist zum ersten Mal die recht neu entdeckte Omikron-Coronavirusvariante festgestellt worden. Symbolfoto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Auch im Lahn-Dill-Kreis gibt es nun den ersten Omikron-Fall. Das teilte Landrat Wolfgang Schuster am Dienstagmittag mit. Die Infektion steht nicht im Zusammenhang mit einer Reise. Mit der erst vor kurzem im Süden Afrikas entdeckten Virus-Variante sei eine doppelt geimpfte Person infiziert. Nach Angaben von Kreisgesundheitsamtleiter Christian Müller sind in Hessen bislang 95 Omikron-Fälle festgestellt worden. Erst vor kurzem unter anderem auch im Kreis Limburg-Weilburg und im Hinterland.

Nach ersten Informationen von mittelhessen.de besteht beim ersten bestätigten Omikron-Fall im Lahn-Dill-Kreis übrigens zunächst keine Verbindungen zu Schulen. Dem staatlichen Schulamt war am Dienstagmorgen kein Hinweis auf einen Omikron-Fall an einer Schule bekannt. Im benachbarten Landkreis limburg-Weilburg hatte das Schulamt, das auch für den Lahn-Dill-Kreis zuständig ist, seit Montag Eltern die Entscheidung überlassen, ob sie ihre Kinder wieder in die Schule zum Präsenzunterricht schicken wollen und folgte damit einer Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes. Hintergrund war, dass bereits am Freitag ein bestätigter Omikron-Fall an einer Schule im Landkreis Limburg-Weilburg festgestellt wurde. Die betroffene Person sowie Mitschüler und Lehrer mussten sich direkt in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Mit den direkt ergriffenen Maßnahmen soll eine Verbreitung der leicht übertragbaren Virus-Variante vorgebeugt werden.

Sollte es im Lahn-Dill-Kreis beim jetzigen Stand bleiben, spreche derzeit nichts dagegen, dass die Schüler am Mittwoch zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien für die Unterrichtsstunden zum Präsenzunterricht erscheinen würden, erklärte ein Sprecher des Schulamts.

