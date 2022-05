Eure Sieger: Hier gibt's die beste Pizza im Lahn-Dill-Kreis

Pizza? Geht immer! Doch wo gibt es die beste Pizza im Lahn-Dill-Kreis? Ihr habt abgestimmt. Foto: Amirali Mirhashemian

LAHN-DILL-KREIS - Egal ob nach dem Sport, in geselliger Runde mit Freunden oder beim Filmabend: Pizza geht immer. Doch wo gibt es die beste Pizza im Lahn-Dill-Kreis?

Das haben wir euch auf Facebook und Instagram gefragt. Ihr habt zahlreich mitgemacht und uns eure Geheimtipps verraten. Hier sind eure Top fünf:

Fabrik485Grad in Wetzlar

Der Favorit unserer Instagram-User: Die Fabrik485Grad in der Wetzlarer Langgasse gibt es erst seit knapp einem Jahr. Namensgeber des Lokals ist die Temperatur des Pizza-Ofens: Die italienischen Teigfladen werden für 60 Sekunden bei 485 Grad Celsius gebacken.

Trattoria Pizzeria e Bottega Montanara da Beppo in Greifenstein

Die Eltern von Inhaber Giuseppe Tirendi haben die Pizzeria im Käutchesweg schon 1987 eröffnet. Die Familie stammt aus Sizilien. Auf der Speisekarte stehen italienische Spezialitäten - darunter eurer Meinung nach eine der besten Pizzen im Lahn-Dill-Kreis. Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag allerdings nur abends. Am Sonntag kann der Pizza-Hunger auch mittags gestillt werden.

La Terrazza in Wetzlar-Naunheim

Der zweite Vertreter aus Wetzlar: In der Waldgirmeser Straße im Stadtteil Naunheim liegt das Restaurant La Terrazza. Hier gibt es eurer Meinung nach eine der leckersten Pizzen im Kreis. Pluspunkt: Das Restaurant ist jeden Tag mittags und abends für hungrige Pizza-Esser geöffnet.

Pizza da Enzo in Wetzlar

Und nochmal Wetzlar: Vor allem bei unseren Facebook-Nutzern ist die Pizza da Enzo in der Bahnhofstraße hoch im Kurs. Wer abends Lust auf Pizza hat, muss sich beeilen: Geöffnet ist montags bis freitags bis 19 Uhr, samstags bis 17 Uhr.

Ristorante Pizzeria A Massaria in Sinn

Seit 1977 kommt bei Familie Di Salvo in der Herborner Straße in Sinn Italienisches auf den Tisch. Eurer Meinung nach mit dabei: eine der besten Pizzen in der Region