Eva Umlauf: "Antisemitismus wie eine unheilbare Krankheit"

Eva Umlauf ist auf Einladung des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland zum Gedenken an die Pogrome in Mittelhessen zu Gast. Sie wird am Donnerstag, 11. November, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Wetzlar als Zeitzeugin sprechen. Es ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Verein "Wetzlar erinnert". Außerdem ist sie am Montag, 8. November, um 9.30 Uhr, sowie am Freitag, 12. November, 19.30 Uhr im Johanneum Gymnasium in Herborn zu Gast und am Montag, 8. November, um 19.30 Uhr in der Synagoge in MarburgDer Eintritt ist frei.