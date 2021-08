Firmen erstellen ihren CO2-Fußabdruck

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Am Klimawandel kommt keiner mehr vorbei: Bis 2045 muss Deutschland treibhausgasneutral sein - und das mit klar definierten Einsparzielen. "Mit der Software ecocockpit kann schnell und einfach die CO 2 -Bilanz für Unternehmen und Produkte ermittelt werden", erklärt Jürgen Keller, Referatsleiter Energie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill.

Seit 2021 wird die Emission von CO 2 für alle privaten und gewerblichen Verbraucher bepreist. Es gelte, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, um das eigene Unternehmen wettbewerbs- und zukunftsfähig aufzustellen. Dabei helfe das kleine, kostenlose Werkzeug aus Nordrhein-Westfalen, das die LandesEnergieAgentur Hessen (LEA) zur Verfügung stelle, erläutert Keller. Er unterstützt die LEA federführend bei der Einführung von ecocockpit in Hessen.

"Mit ecocockpit lässt sich berechnen, wie viel CO 2 das eigene Unternehmen emittiert und anzeigen, welchen Einfluss die Produkte des Unternehmens auf das Klima haben. Außerdem erfährt der Nutzer, wo die Emissionen entstehen". Beim Thema Treibhausgas-Emissionen spiele das Wörtchen Transparenz eine immer größere Rolle, so Keller weiter. Nicht nur die Endkunden, auch die Kunden entlang der Lieferkette wollten wissen, wie der CO 2 -Fußabdruck von dem produzierenden Unternehmen aussieht. Ähnlich sei es bei Banken, so Keller, denn "bei der Kreditvergabe wird der Aspekt der Nachhaltigkeit zunehmend wichtiger".

Bei der ersten CO 2 -Bilanzierung sollte ausreichend Bearbeitungszeit eingeplant werden, betont Keller. Sei jedoch einmal alles eingegeben, "liefert die Software Gesamtemissionen und spezifische Kennzahlen."

Aufforstungsfläche

einfach berechnen

Doch ablesen lässt sich laut Keller noch mehr: Neben der Gesamtemission berechnet das Programm, wie viel CO 2 pro Mitarbeiter oder pro Euro Umsatz emittiert werden. Außerdem erfährt der Betrieb, wie viel Waldfläche - in der Größe von Fußballballflächen - aufgeforstet werden muss und wie viel Bäume zur Kompensation gepflanzt, beziehungsweise wie viel Euro in Umweltschutzprojekte investiert werden müssten, um die CO 2 -Emission zu kompensieren.

Das Programm ist kostenlos und frei zugänglich, jeder könne es intuitiv nutzen, so Keller weiter. "Wir werden aber auf jeden Fall Schulungen für die Anwendung anbieten."