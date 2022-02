Freie Impfstoffwahl in den Ambulanzen im Lahn-Dill-Kreis

Weil der Lahn-Dill-Kreis mehr Biontech-Impfstoff erhalten hat, gibt es in den Ambulanzen nun die freie Impfstoffwahl. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

WETZLAR/HERBORN - Wer sich im Lahn-Dill-Kreis ab jetzt impfen lassen möchte, hat die freie Wahl zwischen den Impfstoffen von Moderna oder Biontech. Sowohl in den Impfambulanzen in Wetzlar und Herborn, als auch bei den mobilen Impfteams ist die Altersbeschränkung für diese Impfstoffe aufgehoben worden.

Egal ob es die erste, zweite oder dritte Impfung ist, können Impfwillige jetzt selbst zwischen den beiden mRNA-Impfstoffen wählen. Bisher galt, dass unter 30-Jährige mit dem Biontech-Impfstoff geimpft werden. Diejenigen, die über 30 Jahre alt sind, erhielten den von Moderna.

"Dass wir dieses Angebot ab jetzt bis auf Weiteres unbegrenzt anbieten können, ist möglich dank einer Sonderzuweisung des Landes Hessen. Wir haben mehr Biontech-Impfstoff geliefert bekommen als zunächst angekündigt", sagte Stefan Thielmann, Abteilungsleiter Hilfsorganisationen beim DRK-Kreisverband Dillkreis. Der Kreisverband ist federführend für die Organisation der Impfambulanzen und mobilen Impfteams im Lahn-Dill-Kreis zuständig.

Die Impfungen in den Impfambulanzen finden ohne Terminvergabe statt. Interessierte können montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in die Ambulanzen in Wetzlar (Herkules Center, 1. Stock, Bahnhofstraße 19) und Herborn (gegenüber Herkules-Baumarkt, Untere Au 8) kommen. Die nächsten Termine der mobilen Impfteams sind auf der Homepage des Lahn-Dill-Kreises unter https://tinyurl.com/puatm63e zu finden.