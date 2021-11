Fünfte Jahreszeit in Herborn und Oberscheld gestartet

Gesittet ging der Rathaussturm in Herborn vonstatten. (Foto: Siegfried Gerdau)

OBERSCHELD/HERBORN - An der abgebrannten Narrhalla, der "Glück-Auf-Halle", setzte sich am 11.11. pünktlich um 18.11 Uhr der Fackelzug in Bewegung, mit dem der CVO traditionell in seine Kampagne startet. Zeitgleich begann auch in Herborn die "fünfte Jahreszeit". Pandemiebedingt fiel dort der Rathaus-Sturm des Herborner Karneval-Vereins (HKV) allerdings etwas kleiner als gewohnt aus.