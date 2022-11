Für LDK-Bürger gibt es den Führerschein jetzt online

DIGITALE VERFAHREN

27 Verfahren stehen digital zu Verfügung. Im Rahmen des Onlinezugangsgesetztes (OZG) arbeitet die Kreisverwaltung in sämtlichen Dienstleistungsbereichen an der Umsetzung digitaler Verfahren. Neben dem Führerscheinantrag und "Waffe digital" stehen auf der Homepage des Lahn-Dill-Kreises unter anderem folgende Verfahren in digitaler Form für die Bürger bereit: Digitaler Briefkasten, Terminvergabe der Führerschein- und Zulassungsstelle, Online-Meldung zum Missstand in der Tierhaltung oder tierschutzwidrigen Zustand, BAföG digital. Darüber hinaus werden über 60 Anträge als PDF-Download auf der Homepage angeboten.