Geburtshilfe Dillenburg: Aus beschäftigt den Kreistag 

DILLENBURG/WETZLAR/HAIGER/HERBORN - Das Aus der Geburtshilfe in der Dillenburger Klinik zum Jahresende ist beschlossen, es wird aber nochmal zum Thema in der Kreispolitik. Unterdessen hat die Klinik-Geschäftsführung am Freitag eine Pressemitteilung herausgegeben, mit der sie dem Eindruck entgegenwirken wolle, die Schließung habe wirtschaftliche Gründe.

Zwei Fraktionen haben für die kommende Kreistagssitzung am Montag, 19. Dezember, (ab 9 Uhr im Kreishaus in Wetzlar) Anträge zum Thema Geburtshilfe gestellt.

Die Linken fordern eine Missbilligung der „intransparenten Verhaltensweise des Landrates, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Lahn-Dill-Kliniken, sowie der Geschäftsführung der Lahn-Dill-Kliniken“. Diese hätten mangelnde Weitsicht in der Personalplanung, eine defizitäre Kommunikation mit den Beschäftigten und eine intransparente Krisenbewältigung zu verantworten. Zudem solle die Kreisregierung demnächst in einer Ausschusssitzung über die Personalsituation der unterschiedlichen Stationen der Lahn-Dill-Kliniken berichten.

Die CDU fordert, die Geburtshilfe in der Dillenburger Klinik solle – so lange Ärzte zur Verfügung stünden – über das Jahresende hinaus weiter betrieben werden, notfalls auch im Notbetrieb. Der Antrag ist datiert auf drei Tage vor der Verkündung der Schließung.

Die Klinik-Geschäftsführung hat am Freitag nochmals eine Pressemitteilung zum geplanten Aus herausgegeben. Darin heißt es: „Wir haben weder ein finanzielles noch ein inhaltliches Interesse daran, die Geburtshilfe zu schließen. Wir tragen jedoch die Verantwortung für die Einhaltung der medizinischen Qualitätsstandards (Leitlinien).“ Gemeint ist die Entscheidungs-Entbindungs-Zeit, also die Zeit, innerhalb der Belegärzte in der Klinik sein und notfalls ein Kind nach einem Notkaiserschnitt entbunden haben müssen.

Klinik: 280.000 Euro als Ausgleich für die drei Ärzte

Hintergrund: Zwei der drei Geburtshilfe-Belegärzte hatten aus einem Gespräch mit der Geschäftsführung berichtet. Diese habe darin auf Nachfrage erklärt: Die Schließung wäre auch ohne Kündigung einer Belegärztin zum Jahresende erfolgt. Die Geschäftsführung bestreitet, diese Aussage gemacht zu haben. Sie erklärt nun nochmals: Ausschlaggebend sei die Kündigung der Belegärztin aus Haiger gewesen und die daraufhin erfolglose Suche nach einem Nachfolger.

Die Ärztin behauptet dagegen, sie habe gekündigt, weil die Schließung bereits klar gewesen sei. Sie hatte gegenüber dieser Zeitung auch über die finanzielle Belastung durch hohe Versicherungsprämien für ihre Tätigkeit in der Geburtshilfe berichtet. Rund 90.000 Euro hätte sie kommendes Jahr zahlen müssen, ihr Kollege aus Herborn rund 70.000 Euro. Nur mit ihrer Tätigkeit als Belegärzte in der Geburtshilfe und ohne ihre gynäkologischen Praxen sei das finanziell nicht darstellbar. Dazu die Klinik: „Richtig ist, dass die Belegärzte neben der üblichen Vergütung für ihre Tätigkeit zusätzlich jährliche Pauschalen in Höhe von insgesamt rund 280.000 Euro als Ausgleich für ihre Belastungen erhalten haben.“